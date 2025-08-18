Grande Pippo. Una dintre cele mai mari vedete de televiziune din Italia, cunoscută și în România, a murit la 89 de ani

Pippo Baudo, gigantul televiziunii italiene, a murit sâmbătă, 16 august, la vârsta de 89 de ani, transmite Corriere della Sera.

Retras de ceva vreme din televiziune, cu mari probleme de sănătate, Pippo Baudo (Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo) s-a născut pe 7 iunie 1936, la Miltello, o mică comună de lângă Catania, Sicilia. Tatăl său visase pentru el o carieră de avocat: el nu l-a contrazis, dar s-a dedicat trup și suflet lumii spectacolului, scrie ziarul italian.

Deși a terminat Dreptul, avea să se dedice lumii spectacolului. Debutează în 1956 la televizor, scrie și pune în scenă mai multe spectacole, ca actor, cântă ca pianist.

Baudo visa la teatru: „Fiind înalt și foarte slab, de îndată ce intram în scenă, oamenii râdeau. Îmi amintesc de piesa Tutto per bene a lui Pirandello: interpretam un rol dramatic, dar, înainte de a rosti replica, publicul a început să aplaude și să râdă. Turi era furios și mi-a spus: Teatrul serios nu este pentru tine». Cariera lui a luat o întorsătură duminică, 6 februarie 1966, când a devenit prezentator din întâmplare: „Propusese un nou program. Directorul Rai, după ce a văzut episoadele de probă, a declarat: „E o porcărie”. Dar într-o zi nu a sosit copia dublată a serialului Rin Tin Tin și, neavând nimic de difuzat, au transmis emisiunea mea Settevoci. Un succes”.

De atunci, numele lui Pippo Baudo avea să fie sinonim cu televiziunea. De-a lungul a 60 de ani a fost una dintre cele mai importante vedete ale canalelor publice italiene – Rai, a lucrat pentru trustul lui Silvio Berlusconi, a fost implicat în mai multe controverse, fiind considerat un mare descoperitor de talente.

Va rămâne în memoria publicului italian pentru caracterul său jovial și pentru că a impulsionat carierele unor comedianți, cântăreți și prezentatori, prezentând programe istorice ale RAI, precum Canzonissima, Domenica In și Fantastico, scrie Agerpres.

Numele său avea să fie legat de celebrul Festival de muzică de la Sanremo (transmis de-a lungul mai multor perioade și în România – e retransmis de câțiva ani din nou de TVR), festival pe care l-a condus artistic și prezentat de 13 ori (record absolut).Ultima ediție pe care a prezentat-o a fost în 2008.

În anii ’80, Pippo Baudo s-a remarcat, în principal, prin prezentarea unor programe precum Domenica In și Fantastico, în care a oferit oportunități unor artiștilor și comedianți care aveau să devină parte a culturii pop din acea decadă, printre care Lorella Cuccarini, Roberto Benigni, Fiorello și Beppe Grillo, printre alții.

Regretat de o țară întreagă, de la la președintele republicii, Sergio Mattarella la premierul Giorgia Melloni și de întreaga lume artistică italiană, Pippo Baudo va fi înmormântat miercuri, în localitatea natală.