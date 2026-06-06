Grecia, reguli pentru turiștii cu cortul pe plajă. Amenzile sunt de sute de euro. Ce trebuie să știe românii

Pentru mulți turiști, camparea lângă plajă e o alternativă mai ieftină pentru a se bucura de vacanță. Odată cu începerea sezonului estival, autoritățile elene intensifică controalele privind camparea liberă, o practică care rămâne ilegală în zonele neamenajate, relatează GreekReporter.

În Grecia, camparea în afara zonelor autorizate rămâne interzisă și poate duce la amenzi, proceduri penale și chiar închisoare.

În conformitate cu Legea nr. 392/1976, este interzisă amplasarea corturilor, staționarea rulotelor pentru înnoptare și, în general, camparea pe plaje, în păduri, în apropierea siturilor arheologice și în alte spații publice care nu sunt desemnate oficial în acest scop, potrivit sursei citate

Legislația elenă permite camparea numai în spații amenajate și autorizate.

Cei care încalcă aceste reguli riscă amenzi administrative, iar în anumite cazuri autoritățile pot iniția și proceduri penale, inclusiv arestarea în cadrul procedurii rapide.

Amenzi de 300 de euro

Pitrivit legislației actuale elene, persoanele prinse făcând camping ilegal în Grecia riscă o amendă administrativă de 300 de euro pe persoană, cort sau vehicul.

În cazuri mai grave, contravenienții pot fi pasibili și de sancțiuni penale. Acestea pot include închisoarea de până la șase luni sau o amendă stabilită de instanță. Valoarea totală a amenzii stabilite de instanță poate ajunge până la 3.000 de euro.

Problema corturilor pe plaje din Grecia

Un caz notabil a avut loc vara trecută pe plaja Thapsa din insula Evia, unde prezența a sute de corturi a stârnit reacții puternice și a determinat intervenția autorităților locale. Turiștii care campau au fost îndepărtați din zonă, iar măsurile de supraveghere și controalele au fost intensificate de atunci.

Problema a revenit în atenție săptămâna trecută, după ce autoritățile au arestat luni doi bărbați acuzați că au campat ilegal pe o plajă din Skiathos.

Conform presei locale, cazul a stârnit și mai multe critici, deoarece turiștii au lăsat deșeuri în zona înconjurătoare, arătând lipsă de respect față de ceilalți turiști și mediu.

Incidente similare sunt semnalate din când în când în întreaga Grecie, în special în zonele în care camparea liberă a fost tolerată informal multă vreme, notează sursa citată.

În unele destinații, o practică veche de zeci de ani și o înțelegere neoficială între camperi, autoritățile locale și comunitatea locală au existat adesea în paralel cu un cadru legal care interzice cu strictețe această activitate.

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