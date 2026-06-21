„Greșeala strategică” în relația dintre Polonia și Ucraina. Avertisment al premierului Donald Tusk

Prim-ministrul Donald Tusk vorbește în timpul unui briefing de presă pe aeroportul Okęcie din Varșovia, Polonia, înainte de o vizită în Regatul Unit, unde va participa la o reuniune informală a liderilor europeni. Pawel Supernak / PAP / Profimedia

Un conflict între politicienii din Polonia și Ucraina este o greșeală stragică ce va afecta ambele părți, a afirmat premierul polonez Donald Tusk, într-o postare pe X, în condițiile în care încearcă să dezamorseze o dispută generată de conflicte istorice, scrie Reuters.

Președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras, vineri, președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cea mai înaltă decorație a țării, Ordinul Vulturului Alb, ceea ce i-a determinat pe trei foști președinți ucraineni și alți demnitari de vârf să returneze decorațiile primite din partea Poloniei.

Nawrocki a decis să retragă Ordinul Vulturului Alb după ce Zelenski a provocat furie în Polonia dând unei unități a armate numele de Armata Insurecțională Ucraineană (UPA), după numele unei organizații naționaliste care a masacrat polonezi în timpul celui de-a doilea război mondial.

Pro-europeanul Tusk a fost reconfirmat ca prim-ministru în 2023, după ce a condus o coaliție care a înfrânt în alegeri partidul naționalist Lege și Justiției (PiS), din care provine președintele Nawrocki.

„Să ne complacem într-un conflict între politicienii din Polonia și Ucraina este o greșeală strategică care va afecta ambele părți: din punct de vedere al afacerilor, geopolitic și al reputației. Iar în politică, după cum se știe, o greșeală este mai rea decât o crimă”, a scris Tusk pe X.

„În discuțiile cu partenerii europeni, încerc să minimizez pierderile și să reduc tensiunile. Nu este o treabă ușoară”, a adăugat șeful guvernului de la Varșovia.