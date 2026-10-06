Greșelile care strică microbiomul pielii. Un dermatolog și un farmacist îți spun ce să eviți

O femeie folosește, în medie, 13 produse de îngrijire personală și cosmetice într-o singură zi, potrivit unui sondaj realizat în SUA în 2023. O parte dintre ele ajung și în rutina pentru ten, unde tentația de a adăuga mereu încă un produs este mare: un ser pentru luminozitate, un acid exfoliant, retinol pentru riduri, vitamina C pentru pete. Dar mai multe produse nu înseamnă neapărat o piele mai sănătoasă. Folosite împreună, prea des sau în concentrații nepotrivite, ingredientele active pot irita pielea și îi pot afecta bariera de protecție. Specialiștii atrag atenția că o rutină eficientă nu trebuie să fie alcătuită din mulți pași, ci să fie adaptată nevoilor pielii.

O rutină cu multe produse poate deveni inutil de complexă, mai ales atunci când acestea sunt folosite fără o strategie clară, sunt de părere specialiștii.

Pielea este cel mai mare organ al corpului uman și răspunde atât factorilor externi, cât și factorilor interni. În ceea ce privește factorii externi, pe lângă poluarea de orice tip, pielea reacționează și la ce aplicăm noi. Dacă e tratată cum trebuie, se vede: pielea are o elasticitate corespunzătoare, un aspect luminos, uniform.

„Problemele apar atunci când pielea este încărcată cu produse sau ingrediente active care nu sunt necesare ori care sunt prea agresive”, explică Georgiana Cuc, farmacist și formulator de creme.

Produsele prea agresive sau combinațiile nepotrivite pot provoca uscăciune, roșeață, iritații și dermatită și pot agrava afecțiuni preexistente, precum rozaceea. Unele ingrediente pot declanșa și dermatită alergică de contact la persoanele sensibilizate. Inclusiv un ten normal, dacă nu este îngrijit corespunzător sau este îngrijit cu prea multe produse agresive, poate deveni un ten sensibil. Iar această sensibilitate poate deveni persistentă și dificil de controlat, se arată într-un articol din publicația americană „The Washington Post“.

Ce ar trebui să conțină o rutină simplă și eficientă

De multe ori, problema nu o reprezintă un singur produs, ci combinația dintre mai multe produse, atrage atenția medicul dermatolog Andreea Moroianu, din cadrul MedLife. „Dacă aplicăm foarte multe produse pe piele, pielea se poate înroși tocmai de la această combinație. Practic, stricăm bariera cutanată și producem un dezechilibru în microbiomul pielii”, explică dermatologul.

Bariera cutanată are un rol esențial în protejarea pielii și în menținerea hidratării. Iar atunci când este afectată, pielea poate deveni mai uscată, mai reactivă și mai predispusă la iritații, completează specialista.

În loc să folosim game întregi de produse, baza unei rutine de îngrijire a pielii poate fi extrem de simplă, este de părere medicul dermatolog: un produs de curățare blând, adaptat tipului de ten, o cremă hidratantă și protecție solară. Ulterior, poate fi introdus un produs destinat unei probleme specifice: de exemplu, pentru a contracara semnele îmbătrânirii sau pierderea elasticității.

Tretinoin sau retinol pentru efect puternic antirid?

Un principiu important în rutinele de îngrijire a pielii este introducerea treptată a produselor active. Spre exemplu, retinolul, dacă este folosit în concentrații prea mari sau prea des, poate provoca iritații, mai ales în cazul pielii sensibile.

„Atunci când folosim retinol, începem cu o concentrație mai mică și îl folosim mai rar pentru a vedea cum reacționează pielea. Treptat, putem crește cantitatea, dacă vedem că pielea arată bine, nu se înroșește, nu ustură și nu se descuamează”, explică farmacista Georgiana Cuc.

Potrivit dermatologului Andreea Moroianu, există diferențe importante între produsele din această categorie. „Tretinoinul (n.r. – un derivat puternic al vitaminei A folosit pe piele pentru tratarea acneei și reducerea semnelor de îmbătrânire) este arma supremă dacă vorbim de antiaging. Este cel mai potent, dar are și cea mai mare capacitate de iritare. Nu este un produs nici pentru persoanele care nu au mai folosit retinoizi, nici pentru persoane care au un ten sensibil, cu roșeață, ten cuperozic”, punctează medicul dermatolog.

De aceea, tratamentele și ingredientele active ar trebui introduse în funcție de nevoile pielii și, atunci când este cazul, strict cu recomandarea unui specialist.

„În momentul în care am mai multe probleme și vreau să le rezolv pe toate, ar trebui să fac un plan de tratament etapizat și să le iau într-o ordine. De la cele care se rezolvă cel mai repede, continuând apoi cu ceva ce trebuie să mențin în timp”, spune dr. Andreea Moroianu.

Exfolierea: când poate ajuta și când poate deveni agresivă

Exfolierea poate face parte din rutina de îngrijire, însă frecvența trebuie adaptată tipului de produs și toleranței pielii, pentru că exfolierea excesivă poate afecta bariera cutanată. Deși în prezent există două tipuri de exfoliere, chimică și mecanică. Exfolierea mecanică necesită mai multă atenție, pentru că frecarea excesivă poate irita pielea. Riscăm astfel să producem microleziuni, care la început nu sunt deranjante, dar care în timp se pot agrava.

Prin urmare, o exfoliere prea agresivă, cu dispozitive mecanice care se găsesc în comerț, nu e lipsită de consecințe: poate afecta bariera de protecție a pielii și poate favoriza apariția iritațiilor, a inflamației sau a altor probleme, cum sunt petele sau dermatitele.

Semnele că ar trebui să întrerupi utilizarea unui produs

Usturimea persistentă, senzația de arsură sau apariția unei roșeți importante după aplicarea unui produs sunt semne că pielea nu îl tolerează bine.

„Am paciente care vin în farmacie după ce au încercat noi produse și menționează că resimt usturime acolo unde le-au aplicat. E un semnal de alarmă dacă, după ce folosim un nou produs, avem senzația de pișcătură la nivelul pielii. Trebuie să reținem că pielea ne transmite mesaje. Dacă ne pișcă sau se înroșește înseamnă că ceea ce facem nu e bine”, afirmă Georgiana Cuc.

În loc să continuăm să folosim acel produs, în speranța că tenul se va obișnui cu el, medicul dermatolog Andreea Moroianu recomandă evitarea lui. Acest lucru este cu atât mai important în contextul în care multe rutine sunt construite după recomandări văzute pe TikTok sau Instagram.

„Eu le recomand femeilor cu care intru în contact în farmacie să se documenteze de la persoane avizate, nu să aplice recomandări de pe TikTok sau de pe Instagram, venite de la influenceri. E bine să vorbească cu un dermatolog sau cu un farmacist”, adaugă Georgiana Cuc.

Dușurile fierbinți pot deshidrata pielea

Nu doar produsele cosmetice pot afecta bariera cutanată. Și unele obiceiuri aparent banale pot contribui la uscarea și deshidratarea pielii. Dușurile și băile cu apă foarte fierbinte sunt un astfel de exemplu. Deși pot fi relaxante, apa foarte caldă poate accentua senzația de piele uscată.

„Dacă suntem mari iubitori de dușuri sau băi cu apă fierbinte, deși pe moment poate că ne simțim bine, acest lucru poate accentua uscăciunea pielii”, explică dermatologul Andreea Moroianu.

În cazul persoanelor care au deja pielea uscată sau sensibilă, dușurile foarte fierbinți pot accentua disconfortul, senzația de piele care „ține” și uscăciunea, completează medicul.

Cât de rău este să adormi fără să te demachiezi

Un alt obicei care poate perturba echilibrul de la nivel cutanat este acela de a nu curăța tenul înainte de culcare. Chiar dacă o singură noapte în care adormim cu machiaj nu înseamnă că pielea va fi compromisă, repetarea acestui obicei nesănătos favorizează apariția imperfecțiunilor.

Curățarea de seară are rolul de a îndepărta machiajul, sebumul, transpirația, particulele de poluare și alte impurități acumulate pe parcursul zilei. Atunci când acestea rămân pe piele, pot contribui la înfundarea porilor și la apariția sau agravarea unor imperfecțiuni: pot apărea coșuri, puncte albe sau puncte negre.

De ce dermatologii nu recomandă stoarcerea coșurilor

Un gest comun și foarte tentant – stoarcerea coșurilor – poate agrava o problemă care altfel ar dispărea de la sine. Deși, la prima vedere, poate părea că eliminăm rapid problema, presiunea exercitată asupra leziunii poate accentua inflamația.

Ba mai mult, stoarcerea agresivă poate traumatiza pielea din jurul leziunii și poate favoriza apariția crustelor, a petelor postinflamatorii și, în anumite situații, a cicatricilor. În plus, atunci când mâinile nu sunt curate, există și riscul de a introduce bacterii în zona inflamată.