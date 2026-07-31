Greva Sanitas din spitale, suspendată după trei zile. „Ne-am atins un prim obiectiv”

Greva din spitale a fost suspendată vineri dimineață, după 3 zile de protest, potrivit unui anunț al federației sindicale Sanitas. Cu toate că Sanitas anunțase că în spitale va fi grevă generală începând din 28 iulie, doar o parte dintre angajați au participat la acest protest.

„Consiliul Național Sanitas a decis suspendarea grevei generale. Vom reveni asupra deciziei suspendării în momentul înregistrării în Parlament a unui nou proiect de lege a salarizării”, se arată într-un anunț publicat vineri dimineață de federația sindicală.

„Greva noastră și-a atins un prim obiectiv”

Reprezentanții Sanitas mai spun că „greva noastră și-a atins un prim obiectiv: să facem cunoscută realitatea din sistemul public de sănătate și din cel de asistență socială”.

De asemenea, adaugă ei, pe 29 iulie, „Federaţia Sanitas din România a obţinut încă o victorie: Camera Deputaților a aprobat un amendament la Legea sănătăţii, care permite deblocarea posturilor vacante din Sănătate, evident, în limita bugetului aprobat”.

În ceea ce privește noua lege a salarizării, principala nemulțumire invocată de Sanitas pentru declanșarea grevei, aceasta „ a fost cel puțin amânată. (…) Am obținut și o decizie de instanță care confirmă că guvernul Bolojan este interimar și nu mai are puterea politică de a construi și promova un proiect de lege.”

Sindicaliștii mai spun că au acum două obiective: „negocierea unui alt proiect al legii salarizării, mai corect, mai coerent și mai echitabil” și „să purtăm aceste negocieri cu un factor politic cu putere legală de decizie – fie Parlamentul, fie un guvern legitim desemnat”.

„Nu închidem greva, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării”, susțin reprezentanții Sanitas.

„Grevă generală” cu doar o parte dintre angajați

Sanitas a anunțat declanșarea unei „greve generale pe termen nelimitat” în toate spitalele din țară începând de marți, 28 iulie.

Situația a fost diferită, însă, de la un spital la altul: în timp ce unele dintre cele mai mari unități medicale din țară au confirmat că o parte din personal participă la grevă, în altele, conducerea nu a primit nicio notificare din partea angajaților privind participarea la protest, iar activitatea s-a desfășurat normal.

Managerii unor mari spitale din țară au explicat, pentru publicul HotNews, că sindicatul Sanitas nu este reprezentativ în toate spitalele, iar dintre membrii Sanitas, nu toți au ales să participe la grevă.

Conform legii, chiar și pe durata unei greve generale, spitalele au obligația să asigure serviciile de urgență și cel puțin o treime din restul activității.