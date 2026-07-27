Ziua grevei generale anunțate de Sanitas: Ce se întâmplă în spitalele din București și din țară și în care spitale nu vor fi deloc proteste

O grevă generală pe termen nelimitat este anunțată, începând de marți, în toate spitalele din țară, de Federația Sanitas. Situația diferă, însă, de la un spital la altul: în timp ce unele dintre cele mai mari unități medicale din țară au confirmat că personalul va participa la grevă, altele spun că nu au primit nicio notificare și își vor desfășura activitatea normal.

Conform legii, chiar și pe durata grevei generale, spitalele au obligația să asigure serviciile de urgență și cel puțin o treime din restul activității.

HotNews a întrebat managerii celor mai importante spitale din București și din țară cum va fi organizată activitatea începând de marți.

Unde va fi grevă în București

La Spitalul de Urgență Floreasca, unul dintre cele mai mari din București, va lucra doar o parte din personal, urmând să fie asigurate urgențele și cel puțin o treime din activitatea celorlalte secții, arată managerul Bogdan Zidaru, într-un dialog cu HotNews.

„Va fi grevă, este dreptul angajaților și nu avem cum să contracarăm această situație. Am primit o notificare în acest sens. Mâine este prima zi, am primit o notificare că este pe termen nelimitat. Dar sperăm să se termine cât mai repede și să tratăm toți pacienții, de asta suntem aici”, spune Bogdan Zidaru.

Cum se va desfășura concret activitatea spitalului în timpul grevei? „Vom asigura urgențele și cazurile care sunt mai complexe. Doar pacienții cronici care nu sunt în stare gravă vor fi, probabil, o zi-două amânați”, arată managerul Bogdan Zidaru.

Și la Spitalul de Urgență „Bagdasar Arseni” din Capitală, „activitatea va fi afectată în mod legal, în sensul că va lucra o treime din personal. Acum am pe masă o notificare înaintată de Sanitas, care este sindicatul majoritar la noi în spital”, spune Andi Nodiț, managerul spitalului, în dialog cu HotNews.

Unitatea de Primiri Urgențe, blocul operator și secția de Terapie Intensivă, care sunt „compartimente de maximă urgență” nu vor fi afectate de grevă, explică Andi Nodiț.

„În rest, programul obișnuit va fi afectat, urmând să fie asigurată o treime din activitatea normală. În măsura în care se respectă asistența medicală de urgență și o treime din activitate, eu, ca manager, nu am ce să le zic (angajaților care participă la grevă – n.red.)”, adaugă Andi Nodiț.

Unde va fi grevă în țară: „Vom asigura serviciile esențiale”

Spitalul Județean de Urgență din Constanța este unul dintre cele mai mari spitale din țară unde va fi grevă.

Conducerea unității medicale a fost notificată oficial de sindicatul Sanitas cu privire la declanșarea unei greve generale pe termen nelimitat, începând cu data de 28 iulie, arată managerul Raluca Ștefan, într-o informare transmisă HotNews.

În aceste condiții, conducerea spitalului spune însă că se va asigura că „toate urgențele medicale și cazurile critice vor fi preluate și tratate fără întrerupere, fiind luate toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății pacienților”.

O parte dintre secțiile din spital vor asigura activitatea în proporție de 100% în perioada grevei: Unitatea de Primiri Urgențe, secția de Terapie Intensivă (adulți și copii), Neonatologie, Chirurgie cardiovasculară, Cardiologie, Dializă, Îngrijiri Paliative, Psihiatrie, Gastroenterologie, Urologie, Chirurgie Plastică și Neurochirurgie, blocurile operatorii și laboratoarele de analize.

Vor fi însă și secții cu activitate redusă, care vor asigura cel puțin o treime din activitate: Oftalmologie, Medicină internă, Diabet, Pediatrie, Dermato-venerice, ORL, Transfuzii, Ortopedie, Obstetrică-Ginecologie I (inclusiv Sala de nașteri), Oncologie, Nefrologie și Chirurgie Cardiovasculară.

De asemenea, activitatea va fi suspendată în policlinica spitalului, la biroul internări și la spitalizare de zi (cu excepția Oncologiei).

Grevă va fi și la un alt mare spital județean din țară, cel din Cluj, unde „respectăm dreptul legal al angajaților spitalului de a își cere drepturile care li se cuvin”, arată Dorel Danciu, purtătorul de cuvânt al unității medicale, în dialog cu HotNews.

Acest spital este „pregătit să asigure serviciile medicale de urgență, așa cum prevede legea”, iar „în funcție de evoluția situației, durata și amploarea protestului, ne vom adapta și, în mod cert, vom asigura serviciile esențiale pentru pacienți”, arată purtătorul de cuvânt.

Grevă și la cel mai mare spital pentru copii

La Spitalul „Marie Curie” din București, cel mai mare spital de urgență pentru copii din țară, managerul Daniel Buzatu a fost „notificat legal” în legătură cu greva angajaților.

„Vom asigura urgențele și cel puțin o treime din activitate”, spune managerul, în dialog cu HotNews.

Potrivit lui Daniel Buzatu, spitalul de copii are în total 1.100 de angajați, dintre care în jur de 180 de membri de sindicat și-au anunțat participarea la grevă.

Spitalul Universitar, Foto: Hotnews

Spitalele unde nu va fi grevă

La Spitalul Universitar de Urgență din București, „nu există nicio notificare din partea vreunui angajat sau din partea sindicatului Sanitas că va fi grevă mâine”, spune managerul Cătălin Cîrstoiu, în dialog cu HotNews.

La cel mai mare spital din București nu a fost grevă nici pe 20 iulie, când Sanitas anunțase o grevă de avertisment în spitale.

Explicația managerului Cătălin Cîrstoiu: la Spitalul Universitar, nu Sanitas este sindicat reprezentativ, ci Solidaritatea Sanitară, un alt sindicat, ai cărui membri nu participă la grevă, chiar dacă se află în negocieri cu autoritățile privind noua lege a salarizării.

Cel mai mare spital județean nu face grevă: „Pregătiți să primim pacienți”

La registratura Spitalului Județean de Urgență din Craiova, cel mai mare spital județean din România, „nu există înregistrat niciun anunț al sindicatelor sau al vreunui membru al personalului spitalului care să anunțe că va fi marți în grevă”, spune directorul medical Ovidiu Dracea, în dialog cu HotNews.

„Din punct de vedere al activității, suntem spital de urgență, cel mai mare din Oltenia și din țară, așa că suntem pregătiți să primim pacienți”, arată reprezentantul spitalului.

Acesta este convins că „și în măsura în care o parte dintre angajați vor decide să participe la grevă, impactul va fi destul de mic”.

Nici la spitalele județene din Timișoara și Iași, două dintre cele mai mari din țară, nu este anunțată, oficial, nicio grevă.

La Timișoara „nu avem în acest moment nu avem nicio notificare, nici de la sindicaliști, nici de la angajații care nu sunt membri de sindicat că există aderări la grevă”, spune directorul medical Andreea Rață, în dialog cu HotNews.

„Nu am primit nicio informare oficială. Chiar și în situația în care vom avea «greviști» în spital, vom asigura urgențele. Dar deocamdată nu avem anunțat niciun protest”, precizează directorul medical al Spitalului Județean de Urgență „Pius Brânzeu”.

Notificarea către spital este un pas obligatoriu din punct de vedere legal pentru a participa la grevă, deoarece, explică Andreea Rață, în ziua sau zilele de protest, contractele de muncă ale participanților la protest sunt suspendate.

La Spitalul Județean din Iași „nu am primit nimic oficial, vreo notificare sau document, pentru grevă”, afirmă managerul Daniel Timofte, în dialog cu HotNews.

Într-un spital, doar 12 angajați din 1.200 au făcut grevă de avertisment

Nici conducerea Spitalului Județean de Urgență din Ploiești nu a primit nicio notificare oficială de grevă.

„Nici la greva de avertisment de acum o săptămână, angajații noștri nu au participat”, arată directorul medical al spitalului, Andrei Ilinca.

„La noi în spital, sindicatul reprezentantiv este Solidaritatea Sanitară, nu Sanitas”, preciează acesta.

O situație similară este și la Spitalul Județean de Urgență din Oradea, unde „sindicatele au cerut semnături de la membrii de sindicat – cine este de acord să participe la greva generală și cine nu. Din informațiile pe care le am, marea majoritate a angajaților spitalului nu au semnat pentru grevă generală”, spune managerul Gheorghe Carp, în dialog cu HotNews.

La greva de avertisment din 20 iulie „au participat 12 oameni din 1.200 de angajați”, adaugă Gheorghe Carp.

„Dar și dacă ar fi grevă, suntem spital de urgență și trebuie să ne facem treaba”, adaugă managerul.