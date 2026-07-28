Grevă generală în spitale. „Interimarii vor să ne ia banii”. Ce se întâmplă cu pacienții

Sindicaliștii din Federația Sanitas au început marți greva generală, în semn de protest faţă de proiectul legii salarizării, pe care îl consideră inechitabil între diferite categorii profesionale din sistem.

Potrivit Sanitas, peste 400 de unități medicale din țară iau parte la protest.

Sindicaliştii au anunțat că spitalele vor asigura doar asistenţa medicală de urgență şi serviciile esenţiale, astfel încât pacienţii „să nu fie lipsiţi de îngrijirile de care au nevoie”, potrivit News.ro.

Conform legii, chiar și pe durata grevei generale, spitalele au obligația să asigure serviciile de urgență și cel puțin o treime din restul activității.

La spitalele Cantacuzino și Floreasca din București, cadrele medicale au ieșit în fața unităților medicale cu bannere pe care se poate citi: „Spunem STOP umilirii cadrelor medicale”.

„Interimarii vor să ne ia banii”, au scandat cadrele medicale în faţa Spitalului de Urgență Floreasca.

„Eu n-am văzut atâta umilire în ultimii 22 de ani ca acum”, a spus o asistentă medicală de la Floreasca, citată de News.ro.

Liderul sindicaliștilor acuză presiuni și încercări de intimidare

Preşedintele Sanitas, Iulian Pope, și-a îndemnat colegii din Sănătate să nu uite cine sunt şi „câtă forţă” au atunci când nu se lasă „dezbinaţi”.

„Ceea ce cerem noi politicului nu sunt privilegii. Cerem responsabilitate față de oamenii care muncesc și față de pacienți. Cerem să înțeleagă faptul că Sănătatea nu se conduce împotriva oamenilor care o țin în picioare. Nu este un demers ușor! Știu că există presiuni și încercări de intimidare. Dar mai știu ceva: suntem mulți și suntem împreună. În această perioadă să nu uităm cine suntem și câtă forță avem atunci când nu ne lăsăm dezbinați”, a declarat Iulian Pope, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Sanitas.

Sanitas a anunțat că va continua greva până când „Guvernul va înţelege să reia procesul de dialog şi să prezinte un proiect de lege construit împreună cu partenerii sociali, care să respecte principiile echităţii, transparenţei şi recunoaşterii reale a muncii depuse de toţi salariaţii din sănătate şi asistenţă socială”.