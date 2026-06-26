Grindeanu anunță că PSD nu mai face nicio propunere pentru formarea Guvernului: „Nu ne temem de votul cetățenilor”

La scurt timp după consultările de la Cotroceni, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații nu vor mai înainta nicio altă propunere în negocierile pentru formarea noului Guvern, susținând că „spațiul compromisului este epuizat”.

„PSD a fost mereu constructiv în ceea ce privește găsirea unei soluții pentru ca România să aibă un guvern cu puteri depline. A venit momentul ca celelalte partide așa-zis pro-occidentale să spună dacă doresc cu adevărat să formeze o majoritate sau preferă să prelungească criza politică”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Grindeanu afirmă însă că PSD nu va sprijini din Parlament un executiv din care să nu facă parte.

„PSD nu acceptă să ofere doar voturile. Nu există guvernare fără asumarea responsabilității. Nu vom susține formule în care alții conduc, iar PSD este chemat doar să sprijine măsuri care nu țin cont de impactul socio-economic”, a transmis liderul social-democrat.

Liderul PSD a susținut că partidul nu va participa „la o spirală nesfârșită a condițiilor ce se schimbă în permanență”, afirmând că social-democrații sunt „continuu mințiți, stând la masă cu președintele României” și a respins și ideea reluării rotației premierilor, argumentând că PNL a exercitat deja prima parte a acestui mecanism în cadrul acordului politic anterior.

„PNL-USR-UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii”, a mai scris Grindeanu.

Liderul social-democrat mai susține că PSD și-a menținut aceeași poziție pe parcursul negocierilor și că a făcut concesii importante, inclusiv acceptarea unui premier din partea unui partid clasat în urma social-democraților la alegeri.

Grindeanu a mai afirmat că spațiul pentru compromis „este epuizat” și că, dacă celelalte partide nu doresc formula propusă de PSD, „trebuie să o spună deschis”.

Mesajul liderului PSD vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că discuțiile cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au încheiat fără un acord privind formarea unei majorități.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit”, a declarat șeful statului.