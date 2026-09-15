Grindeanu, apel la Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor: „Forțe extremiste profită pentru a produce haos”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că premierul Ilie Bolojan trebuie să găsească o soluție pentru revendicările ciobanilor care protestează în fața Guvernului. Reacția sa vine după ce mai multe incidente violente au avut loc între protestatari și jandarmi.

„Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanții fermierilor este singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului! Nu doar să luați act formal de revendicări prin hârtii. Numai prin discuții poate fi detensionată situația. Fiți responsabil şi rațional! Interveniți! Aici nu este vorba de politică, ci de forțe extremiste care profită pentru a produce haos. Cei care vor să deturneze acest protest, inițial paşnic, trebuie să suporte consecințele legale pentru capturarea unor nemulțumiri justificate”, a scris Grindeanu pe Facebook, într-o postare cu titlul „Fără violență!”.

Câteva mii de fermieri protestează marți în fața Guvernului. Acțiunea a fost promovată inclusiv de susținătorii fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

În Piața Victoriei, forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene de două ori, după ce unii manifestanți au forțat cordoanele și au aruncat cu bâte.

Jandarmeria București spune că este posibil ca printre manifestanți să fie „persoane infiltrate și instigatori care încearcă să provoace dezordine”.