Grindeanu, avertisment pentru Bolojan: Ai ajuns premier cu voturile PSD / Aprecieri pentru Nicușor Dan: Și-a înţeles foarte bine rolul constituţional

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, și-a continuat vineri atacurile la Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că „nu a înţeles că este premierul unei coaliţii din care face parte şi PSD”. Grindeanu a comentat și poziționarea lui Nicușor Dan în conflictul din Coaliție, spunând că „şi-a înţeles foarte bine rolul constituţional, acela de a fi mediator”.

Aproximativ 5.000 de membri ai PSD vor vota, luni, 20 aprilie, dacă îi vor retrage sau nu susținerea politică premierului Bolojan în cadrul consultării pe care Sorin Grindeanu a anunțat-o prima oară acum mai bine de 5 luni, la începutul lui decembrie.

Grindeanu: De luni vom avea o nouă realitate politică

Grindeanu a susținut, vineri, într-o conferinţă de pres la Sighetu Marmaţiei, că a făcut un apel la decenţă către partenerii de guvernare, pentru ca aceştia să nu mai dea lecţii social-democraţilor, dar „nu s-au oprit”:

„Suntem partidul cel mai important din Parlament, avem 45% pondere în coaliţia de guvernare, noi nu impunem nimic celorlalţi parteneri de guvernare. În urmă cu vreo două săptămâni, înainte de Paşte, am făcut un apel la decenţă. Apelul era către ceilalţi parteneri de guvernare, decenţă legată de anumite lecţii pe care încearcă să ni le dea, nu s-au oprit, de bună creştere sau de cum ar trebui să ne comportăm. PSD-ul va decide şi vor decide vreo 5.000 de oameni luni. Pentru noi, nu pentru ceilalţi”.

Liderul PSD a spus că „de luni va fi o nouă realitate politică, nu doar pentru PSD, ci şi pentru PNL, şi pentru USR, şi pentru AUR chiar, la care unii vor dori să se alieze, să facă o nouă coaliţie”: „Noi nu impunem nimănui absolut nimic. Şi nici nu e dorinţa noastră şi nici nu cred că e decent să facem aceste lucruri”.

Grindeanu, către Bolojan: „Nu eşti doar premierul unei bucăţi”

În aceeași conferință de presă, liderul PSD l-a atacat din nou pe Ilie Bolojan, susținând că nu a înţeles că este premierul unei coaliţii şi nu a ţinut cont de părerea tuturor partidelor din coaliţie:

„Şi ce să vezi, PSD are 45% din această coaliţie! Nu eşti doar premierul unei bucăţi. Ai ajuns premier cu voturile PSD. Aproape jumătate. Nu ajungeai premier doar dacă erai preşedintele PNL care a luat 14%. Şi atunci decent este să ţii cont de toată lumea din această coaliţie. Ceea ce nu s-a întâmplat”.

Grindeanu a susținut însă că, „personal”, are „o relaţie de respect reciproc” cu Ilie Bolojan, pe care spune că l-a ajutat cât am fost ministru al Transporturilor pentru diverse proiecte pe care le-a avut la Consiliul Judeţean Bihor: „Şi am făcut-o cât de poate de onest”.

Grindeanu, despre Nicușor Dan: „Și-a înţeles foarte bine rolul constituţional”

Liderul PSD a comentat și poziționările lui Nicușor Dan, susținând că, deși PSD nu are o istorie comună cu preşedintele, a remarcat că acesta şi-a înţeles rolul constituţional, acela de mediator.

„Cred că preşedintele Nicuşor Dan, din ce am văzut până acum, şi-a înţeles foarte bine postura, poziţia constituţională, aceea de a fi un mediator. Preşedintele Nicuşor Dan a fost un adversar politic al PSD-ului, fie că a candidat la alegerile locale, la Primărie, în 2016, de exemplu, a fost învins de Gabi Firea. În 2020 a învins-o domnia sa pe Gabi Firea. Nu a fost candidatul nostru la alegerile prezidenţiale. Nu avem o istorie politică comună cu preşedintele Nicuşor Dan, dar asta nu înseamnă că nu văd că a înţeles foarte bine şi a exprimat acest lucru tot ieri, din ce am văzut în ştiri, şi-a înţeles foarte bine rolul constituţional, acela de a fi mediator”, a declarat Sorin Grindeanu, citat de News.ro

El a susținut că, dacă ar veni în ajutorul vreunui partid, atunci preşedintele ar încălca legea: „Nu cred că preşedintele ţării, dacă îşi înţelege rolul, poate să fie ajutorul pentru vreun partid sau altul. Ar încălca legea dacă ar face acest lucru”.

Nicușor Dan a spus, joi seară, la Europa FM, că își păstrează poziția echidistantă în criza politică dintre PSD și PNL: „Toate variantele sunt în acest moment pe masă”.

„Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta. În emoția asta colectivă, dacă îl susții pe Bolojan, ceilați îți vor reproșa că nivelul lor de viață a scăzut din cauza ta, dacă nu-l susții, vei fi acuzat că te opui reformei. În poziția mea, dacă nu aleg o tabără e rău, totuși trebuie să ducem înainte țara asta” a comentat Nicușor Dan.

El a spus că este evident că Ilie Bolojan nu va demisiona ca urmare a cererii PSD, astfel că răspunsul de la criză va veni de la cele două partide.

„Mă uit la toate scenariile posibile, însă nu am un atribut constituțional pentru a interveni pe unele dintre aceste scenarii. Acum constat că este o dispută între două partide din coaliție, iar asta deocamdată nu depinde de mine Când va depinde de mine, voi veni cu o soluție echilibrată”, a spus președintele