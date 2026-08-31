Grindeanu, după dezvăluirile despre Pahonțu: „La 36 de ani de la Revoluție avem astfel de revelații?”

Sorin Grindeanu susține că șeful SPP, Lucian Pahonțu, trebuie să clarifice aspectele semnalate în ancheta Recorder, privind prezența sa în trupele de securitate în zona baricadei de la Universitate, în noaptea de 21 decembrie 1989, iar apoi la evenimentele din 13 iunie 1990. El a precizat că, din experiența sa, „SPP este extrem de profesionist“.

„Trebuie să îi întrebați pe foștii președinți, Băsescu și Iohannis și Nicușor Dan, chiar și pe Bolojan, care a fost președinte interimar. Nu voi achiesa la corul de aplaudaci la comandă, dar la 36 de ani de la Revoluție avem astfel de revelații? Dar când am avut un procuror general, Augustin Lazăr, procuror comunist? Când am avut un ministru al justiției, fost procuror comunist, Monica Macovei am mai avut asemenea revelații ca acum? Când românii au ales de două ori un turnător la securitate, am avut astfel de revelații? Această ipocrizie nu o gust deloc. Nu mă voi încolona celor care mâncau sarmale la Cotroceni și acum înjură”, a declarat luni Grindeanu, într-o conferință de presă, răspunzând unei întrebări despre dezvăluirea Recorder.

Liderul PSD a mai spus că „nu veți auzi de la mine niciun fel de cautionare a unui sistem represiv și criminal comunist. În familia mea, bunicul meu, a fost închis și a fost torturat în perioada comunistă, a fost deținut politic”.

Întrebat despre dezvăluirile Snoop, potrivit cărora șeful SPP nu a depus declarația privind colaborarea cu fosta Securitate și faptul că nu fost verificat niciodată în acest sens, Grindeanu nu a mai răspuns.

Recorder a arătat că Pahonțu a fost ofițer în Trupele de Securitate între 1987 și 1990 și comandant de pluton la UM 0305 Băneasa. Potrivit documentelor prezentate de publicație, pe 21 decembrie 1989, Pahonțu s-a aflat cu plutonul său în zona Intercontinental din București, unde forțele regimului comunist au reprimat violent manifestația. Recorder a documentat și implicarea sa în evenimentele din 13 iunie 1990 din Piața Universității, înaintea Mineriadei.

Snoop a arătat apoi că, după 18 ani, CNSAS nu a finalizat verificarea lui Lucian Pahonțu privind eventuala calitate de lucrător sau colaborator al Securității.