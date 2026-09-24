Grindeanu îl ironizează pe premierul desemnat și spune că ar fi gata să își asume el mandatul: „Vrea să scape cât mai repede de acest calvar”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Siegfried Mureșan nu are voturile PSD „în condițiile date, de astăzi”, precum și că social-democrații își vor exprima din nou disponibilitatea de a prelua guvernarea dacă actualul premier desemnat își depune mandatul sau este respins de Parlament.

Într-o intervenție miercuri seară la România TV, Grindeanu a afirmat ironic despre premierul desemnat, eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, că „vrea să scape cât mai repede de acest calvar, vrea să se întoarcă, cât mai repede, la Bruxelles”.

„În condițiile date, de astăzi, nu va avea votul PSD. Sigur că poate să treacă acest guvern și fără voturile Partidului Social Democrat, cu voturile celor de la AUR și ale altor grupuri, sunt neafiliați, voturile celor de la SOS, de la alte grupuri, deși aproape toți au anunțat că nu votează acest guvern”, a declarat liderul PSD.

El l-a acuzat pe premierul desemnat de „aroganță”.

„Eu am făcut această sugestie, sigur, e decizia lor, în primul rând, ce au de făcut, dar eu am făcut această sugestie, să își depună mandatul, pentru a scurta această perioadă și a intra într-o altă etapă. E clar, din punctul meu de vedere, în acest moment, după modul în care s-a comportat, după aroganță, după un soi de tupeu pe care l-a avut inclusiv în aceste zile, că nu dorește să aibă voturile PSD”, a continuat Sorin Grindeanu.

Grindeanu, întrebat dacă ar fi pregătit să fie nominalizat el

Liderul PSD a spus că a crezut că pe el îl va nominaliza președintele pentru funcția de premier după consultările de săptămâna trecută, însă Nicușor Dan a optat pentru propunerea făcută de PNL-USR-UDMR.

„Eu am crezut că acest lucru se întâmplă săptămâna trecută. Nu vă ascund, am și spus public acest lucru, că am fost surprins, ba chiar și dezamăgit de soluția pe care a avut-o președintele Nicușor Dan”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Grindeanu a precizat că PSD îi solicitase președintelui Nicușor Dan mandatul de premier, „spunându-i că vom încerca să facem o majoritate”.

„Evident că ne păstrăm linia, dacă vor exista consultări după ce ori se depune mandatul de către Siegfried Mureșan, ori aproape sigur va pica cu glorie în Parlament”, a adăugat social-democratul.

Întrebat dacă ar căuta susținere sau chiar o coaliție cu AUR, Grindeanu a răspuns: „Eu am avut o discuție cu George Simion acum vreo trei săptămâni și mi-a spus cât se poate de direct că nu este interesat de guvernare și că este interesat să provoace alegeri anticipate ca să își valorifice procentele pe care le AUR în acest moment”.

Liderul PSD a adăugat apoi că este „adeptul” unui „dialog cu toată lumea” pentru „a găsi soluția cea mai potrivită pentru România.