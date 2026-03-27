Grindeanu spune că „miza” nu este schimbarea lui Bolojan. Întrebat despre importanța „stabilității”, liderul PSD oferă un „exemplu extrem”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare, joi, și a declarat că a continua „doar de dragul unei stabilități” poate fi mai dăunător situației de ansamblu „decât să iei o decizie poate dureroasă”.

Întrebat, joi, într-un interviu acordat postului Antena 3 la Bruxelles, dacă miza este schimbarea premierului, liderul PSD a răspuns: „Nu, nu, nu, dar nu în forma asta se pune problema. Miza este ca Guvernul să funcționeze mai bine”.

„Am simțit în aceste luni că de fiecare dată când încercăm să facem lucruri în interiorul Guvernului, care nu sunt gândite dintr-o anumită zonă, trebuie să ajungi aproape să ameninți ca să te impui”, a adăugat Sorin Grindeanu, indicând tensiunile care au existat în coaliție pe tema măsurilor de relansare economică pe care le-a propus PSD și a bugetului de stat.

„Hai să dau un exemplu extrem”

Social-democratul a spus că stabilitatea „contează”, dar o decizie „dureroasă” poate fi preferabilă unui scenariu în care „lucrurile nu merg în direcția bună”.

„Hai să dau un exemplu extrem: Cea mai mare stabilitate e în Rusia și Belarus. Nu vreau să intrăm pe linia asta, dar dacă vezi și ajungi la concluzia că lucrurile nu merg în direcția bună eu cred că e de datoria ta să încerci să le schimbi, să le faci să funcționeze”, a afirmat Grindeanu.

Întrebat dacă au existat într-adevăr „bezele” între PNL și AUR așa cum susținea el, liderul PSD și-a nuanțat declarația inițială: „A fost mai mult refuzul de a nega o viitoare alianță între PNL și AUR, ceva de tipul acesta, ceea ce de la mine și de la PSD auziți”.

„Noi nu vom face această majoritate cu partide extremiste”, a continuat el.

Sorin Grindeanu a fost întrebat apoi dacă îi provoacă pe cei de la PNL să spună același lucru.

„E treaba lor. Noi putem decide pentru PSD, nu pentru PNL și nu pentru USR, și nici nu vreau să fac acest lucru. E treaba lor să își gestioneze lucrurile în interior așa cum consideră necesar, dar când ai un guvern de coaliție, Guvernul este al coaliției, prim-ministrul este al coaliției. Ești prim-ministru în acest moment din această coaliție, cu 45% pondere de la PSD în interiorul acesteia. Asta înseamnă că mai trebuie să accepți și politici de stânga”, a mai spus președintele PSD.