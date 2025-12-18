„Gripa din acest sezon este mai agresivă și cu mai multe complicații.” Greșelile de tratament care pot agrava boala, explicate de dr. Anemone Lupescu, MedLife

Numărul cazurilor de gripă înregistrate în România este în creștere, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Sănătate Publică. Cele mai multe dintre ele sunt cauzate de infecția cu virusul A(H3N2), o tulpină ale cărei mutații sunt responsabile pentru ceea ce medicii britanici au numit „super-gripă“, pentru că îmbolnăvește un număr mare de oameni. „Am observat că gripa de anul acesta este mai agresivă și se asociază cu mai multe complicații în sfera ORL“, subliniază dr. Anemone Lupescu, medic primar ORL în cadrul Spitalului MedLife Brașov.

Febra mare, starea generală sever alterată, durerile musculare intense, toate acestea cu un debut brusc, sunt semnele clasice ale gripei, însă ceea ce ar trebui să alerteze pacienții este prelungirea simptomelor. „Un pacient cu gripă face febră, în mod obișnuit, timp de cinci zile. Dacă febra persistă șapte-zece zile, este clar că vorbim despre o complicație sau o suprainfecție bacteriană“, precizează medicul. Printre cele mai frecvente complicații, dr. Lupescu observă otite post-gripale și sinuzite, uneori cu evoluție îndelungată și cu necesitatea unui tratament antibiotic.

Otita apărută după gripă poate fi extrem de dureroasă, iar în unele cazuri pacienții acuză chiar scurgeri de lichid seros sau de sânge din ureche. „Există o formă de otită sero-hemoragică asociată gripei. Când pacienții văd sânge, vin rapid la medic. Mai problematic este când durerea e ignorată și se încearcă tratamente acasă, fără recomandarea unui medic“, avertizează specialistul.

De ce automedicația poate agrava boala

Picăturile pentru urechi, sprayurile nazale și antibioticele luate fără recomandare sunt încă larg folosite. În unele situații, acestea pot agrava problema. „Dacă timpanul este perforat și se folosesc picături contraindicate, se poate produce o afectare serioasă a auzului. Am avut cazuri de-a lungul timpului în care automedicația a complicat evoluția“, spune medicul ORL.

Infecția cu un virus gripal se tratează, în principal, simptomatic, însă mai ales în cazul pacienților cu risc crescut, medicul poate recomanda tratament antiviral. „Dacă gripa este diagnosticată foarte devreme, în primele 24 de ore, tratamentul antiviral poate avea un răspuns foarte bun. După 48 de ore, eficiența scade semnificativ“, explică medicul.

Tusea persistentă poate fi cauzată de sinuzită

Sinuzita, o altă complicație posibilă a infecțiilor respiratorii comune în acest sezon, nu dă întotdeauna simptome specifice, adică secreții nazale purulente și dureri de cap. În realitate, în unele cazuri, sinuzita nu se manifestă decât printr-o tuse pe care pacientul pune pe seama altor probleme. „Sunt pacienți care nu au secreții nazale evidente. Secrețiile se scurg posterior, în gât, și întrețin o tuse seacă, persistentă. Unii tușesc săptămâni întregi fără să bănuiască faptul că problema este la nivelul sinusurilor“, explică medicul.

În astfel de cazuri, diagnosticul corect nu se poate pune doar printr-un consult ORL simplu. „Fibroscopia nazo-faringo-laringiană este, practic, standardul de aur. Ne permite să vedem exact de unde vin secrețiile și ce sinus este afectat“, spune dr. Lupescu.

Investigația este rapidă, nu necesită anestezie și este, în general, bine tolerată de pacienți. Tomografia computerizată este rezervată doar cazurilor speciale: sinuzite cronice, recidivante sau suspiciunea unor probleme mai grave.

Cum este afectată sfera ORL iarna

Aerul uscat din locuințe, diferențele mari de temperatură dintre interior și exterior, nivelul crescut de poluare, dar și stresul specific sărbătorilor creează un context ideal pentru infecțiile respiratorii, precizează medicul. „Mucoasa nazală este supusă unui stres continuu. Se usucă, devine mai vulnerabilă și nu mai face față la fel de bine virusurilor“, explică dr. Anemone Lupescu. Fumatul, somnul insuficient și hidratarea deficitară o afectează suplimentar.

Pentru protejarea căilor respiratorii, soluțiile sunt simple: creșterea umidității în casă (inclusiv prin vase cu apă pe calorifer), hidratarea locală a nasului cu soluții izotone pe bază de apă de mare și, la nevoie, produse cu vitamina A pentru mucoasa nazală, recomandă medicul.

Gât uscat dimineața: care sunt cauzele

Persoanele care se trezesc frecvent cu gât uscat și iritat mai ales iarna ar putea suferi de o obstrucție nazală cronică, fără să știe. „Mulți pacienți respiră pe gură în timpul nopții fără să își dea seama. Această respirație bucală duce la uscăciune, inflamație și usturime matinală”, explică medicul.

Cauzele pot varia de la deviații de sept, sinuzite cronice sau hipertrofia cornetelor nazale până la afecțiuni mai serioase, motiv pentru care evaluarea ORL este esențială.

Când e momentul unei consultații de specialitate

Semnele de alarmă sunt clare: febră care persistă mai mult de cinci zile, durere intensă de ureche, secreții purulente, nas înfundat care nu se ameliorează, tuse care durează săptămâni. În aceste situații, consultul ORL este necesar pentru o evoluție rapid favorabilă și evitarea complicațiilor.

„De multe ori, pacienții stau prea mult acasă cu simptome care ar putea fi rezolvate simplu, dacă ar veni la timp“, concluzionează medicul.

