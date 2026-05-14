Grupare internațională care vindea „suplimente minune”, destructurată. „Unele victime renunțau la tratamentul dat de medici” / Percheziții în România și mai multe state

Poliţiştii şi procurorii DIICOT anunță că au destructurat o grupare formată din români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari şi polonezi, într-un dosar de înșelăciune cu suplimente alimentare contrafăcute. Produsele, prezentate ca soluții „pentru boli incurabile sau foarte grave”, erau vândute online sau de persoane care se dădeau specialişti în medicină, anunță DIICOT.

În acest dosar, la 12 mai, s-au făcut 41 de percheziții pe raza județelor Iași, Ilfov, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Covasna și a municipiului București.

Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fals informatic în formă continuată, spălare a banilor și evaziune fiscală în formă continuată.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, începând cu anul 2019, mai mulți cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi, sprijiniți de o rețea de colaboratori a căror activitate este ierarhizată pe patru paliere operaționale distincte, au acționat în mod coordonat până la data de 12 mai 2026, în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor sume mari de bani prin inducerea în eroare a celor care achiziționau o anumită gamă de suplimente”, a transmis DIICOT.

Prejudiciu de aproape 200 de milioane de euro

Prejudiciul total se ridică la aproximativ 186 de milioane de euro.

„Până la momentul destructurării grupului infracțional organizat, membrii acestuia au provocat un prejudiciu de cel puțin 371.129.164 RON, 107.627.127 EURO, 1.760.586 BGN și 1.302.548.587 HUF față de persoane vătămate de pe teritoriul României, al statelor membre UE și din afara statelor UE”, potrivit DIICOT.

Schema prin care acționa gruparea

Potrivit Poliției, grupul infracțional organizat a desfășurat o activitate amplă, minuțios organizată, atât pe teritoriul României și al altor state, „ce a fost perfecționată în timp”.

Anchetatorii spun că liderii grupării au creat firme prin care vindeau online suplimente alimentare promovate fraudulos în mai multe țări din UE, inclusiv în România.

Companiile aveau sedii și conturi bancare pentru a părea legale. Schema funcționa printr-o platformă de „marketing afiliat”, care coordona sute de site-uri create pentru a atrage și induce în eroare clienții.

Galerie foto

(+3) :

„Pentru a păstra aparența de legalitate, societățile au deținut sedii sociale și conturi bancare unde erau încasate sumele de bani provenite din vânzarea acestor suplimente, multe dintre produse nefiind autorizate pentru a fi puse în vânzare. Promovarea produselor s-a realizat în mediul online, preponderent de către o companie și platformă utilizată în schema infracțională, care se prezenta ca o societate de marketing afiliat, un tip de marketing online în care entitatea mamă vinde produse prin intermediul unor parteneri plătiți pe bază de comision”, potrivit DIICOT.

Cine convingea victimele să cumpere produsele

Această companie și-a construit adevărate rețele de vânzători virtuali, care au activat pentru ea prin crearea, după un anumit șablon, a sute de site-uri având ca obiectiv inducerea în eroare a cât mai multor persoane, spun anchetatorii.

„Totodată, prin intermediul platformei online a acestei societăți, li se explica noilor afiliați faptul că ei trebuie doar să atragă clienții către o pagină pusă la dispoziție de societate, după care clienții completau un formular simplu în care își treceau numărul de telefon. Clienții (persoanele vătămate) erau contactați ulterior de către operatori call center, care își desfășurau activitatea în cadrul unor societăți înființate tocmai în acest scop, și care contribuiau la inducerea ori menținerea în eroare a persoanelor vătămate”, mai spun anchetatorii.

Tot pe platforma societății, afiliații erau instruiți cum să creeze conturi fictive pe rețelele de socializare, cum să le dezvolte pentru a părea reale și pentru a nu fi detectate de către proprietarii rețelelor drept conturi false și au beneficiat permanent de cursuri de perfecționare, unele dintre acestea fiind contra-cost, menționează DIICOT.

„După plasarea unei comenzi de către client pentru ”suplimentul alimentar” promovat, afiliatul care ajutase la obținerea comenzii primea un comision prestabilit. Este de menționat faptul că, deși produsele erau prezentate ca suplimente alimentare, se afirma despre acestea că sunt veritabile tratamente pentru boli incurabile sau foarte grave (boli cardiovasculare, afecțiuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostată, psoriazis, obezitate și altele). În acest mod, membrii grupului speculează nevoia urgentă a victimelor de a obține un tratament eficient și rapid. Mai mult, o parte dintre operatorii call center care apelau clienții, se recomandau a fi medici sau specialiști în medicină”, potrivit DIICOT.

Se foloseau de imaginea unor nume celebre

Poliția spune că aceste produsele „care în concret nu produc niciun efect asupra organismului uman și au o compoziție similară, indiferent de boala care se pretinde că o tratează”, au fost promovate în mediul online fiind folosite fără drept numele și imaginea unor persoane reale, celebre în România, în special medici.

„Investigațiile au arătat că o parte dintre persoanele care au achiziționat suplimentele, au renunțat la administrarea tratamentului curent, prescris de medici, fapt ce a condus la situații de risc cu privire la sănătatea lor. Este de menționat și faptul că, ori de câte ori un produs începea să acumuleze reclamații din partea clienților care constatau că nu simt vreo ameliorare în starea de sănătate, acesta era doar redenumit și relansat. Astfel, lista suplimentelor vândute de către gruparea de criminalitate organizată este formată cuprinde peste 400 de denumiri”, mai spune DIICOT.

Peste 100 de percheziții în România și mai multe state

Cazul a dus la formarea unei echipe comune de anchetă între România și mai multe state europene, sub coordonarea EUROJUST și EUROPOL. Au fost emise ordine de anchetă internaționale în 12 țări, iar simultan cu operațiunea din România au avut loc peste 100 de percheziții și în alte state europene.

„Având în vederea arealul de acțiune al grupării de criminalitate organizată, în luna februarie 2024, la inițiativa DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, a fost încheiat, sub coordonarea EUROJUST, un acord privind formarea unei echipe comune de anchetă între autoritățile judiciare române și cele din Ungaria, având ca scop strângerea de probe și schimbul de informații relevante, pentru identificarea persoanelor responsabile de infracțiunile investigate, precum și utilizarea probelor colectate în scopul urmăririi penale. Ulterior, la echipa comună de anchetă au aderat autoritățile judiciare din Republica Moldova, Polonia și Bulgaria.

În cauză au fost emise și puse în executare Ordine Europene de Anchetă și Cereri de Asistență Judiciară Internațională în 12 state (Ucraina, Marea Britanie, Italia, Spania, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Slovenia și Slovacia), simultan cu operațiunea desfășurată în România fiind efectuate alte peste 100 de percheziții pe teritoriul unor state membre ale ECA, respectiv în statele în care au fost emise OEA”, menționează DIICOT.

Pe parcursul perchezițiilor efectuate în România au fost găsite și ridicate aproximativ 250.000 cutii cu comprimate și flacoane, care urmau să fie livrate către victime din România și din alte state europene.

„La un preț mediu de vânzare de aproximativ 35 de euro per unitate, cantitatea ridicată reprezintă un potențial prejudiciu suplimentar de peste 8,6 milioane euro — sume ce urmau să fie extrase inclusiv de la pacienți cronici, în schimbul unor produse fără niciun efect terapeutic dovedit”, precizează DIICOT.

În urma activităților desfășurate, în România, cu sprijinul ANCOM si ICI au fost blocate 196 de site-uri utilizate pentru promovarea și vânzarea produselor.

Mai mulți suspecți, arestați

La datele de 12 și 13 mai 2026, procurorii DIICOT Iași au luat măsura reținerii a 6 inculpați, acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fals informatic în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată și spălarea banilor.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada 2019 – mai 2026, prin acțiunile desfășurate la anumite intervale de timp, inculpații au cauzat un prejudiciu de cel puțin 577.172.387 RON, 125.516.940 EURO, 1.760.586 BGN și 1.302.548.587 HUF față de persoane vătămate de pe teritoriul României, al statelor membre UE și din afara statelor UE”.

Ulterior, aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

„De asemenea, autoritățile judiciare din Polonia au luat măsura reținerii față de 3 inculpați și au dispus sechestru asigurător asupra unor sume de bani in zloți, în echivalentul a 1 milion euro și asupra unor imobile în valoare de 800.000 euro. În Republica Moldova sunt continuate cercetările față de 10 bănuiți, iar pe teritoriul Bulgariei a fost identificat depozitul central, unde au fost găsite cantități impresionante de suplimente, evaluarea tuturor nefiind încă finalizată”, a mai transmis DIICOT.