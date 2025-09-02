Sari direct la conținut
Guvernul Argentinei a obținut o interdicție pentru publicarea înregistrărilor audio cu sora președintelui Milei, vizată de un scandal de corupție
Javier Milei și sora sa, Karina. FOTO: JUAN MABROMATA / AFP / Profimedia

O anchetă a fost deschisă după publicarea în luna august a unor înregistrări audio în care un oficial susținea că șefa de cabinet a președintelui Javier Milei, adică sora sa, Karina, a primit mită de la o companie farmaceutică. Un judecător federal a interzis luni publicarea unor alte înregistrări, în care apare chiar Karina Milei, scriu Reuters și AFP.

Guvernul argentinian a contraatacat luni, pe fondul unui scandal de corupție care o vizează pe Karina Milei, sora președintelui, depunând o plângere pentru „spionajul ilegal” al conversațiilor acesteia și obținând o hotărâre judecătorească ce interzice difuzarea de înregistrări audio cu ea, notează AFP, citată de Agerpres.

Executivul a acuzat o „operațiune cu informații ilegale, cu scopul de a destabiliza țara în mijlocul unei campanii electorale”, scandalul desfășurându-se în perioada premergătoare alegerilor legislative parțiale.

Înregistrările includeau conversații private ale unor oficiali, printre care și sora președintelui, Karina Milei, care este și șefa de cabinet a președintelui, a spus purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale, Manuel Adorni.

Ordonanța judecătorului federal vine în contextul în care guvernul Milei se confruntă cu acuzații de corupție după ce o serie separată de înregistrări audio a fost divulgată presei locale în august.

Acuzații de luare de mită

Scandalul a început în luna august.

O anchetă a fost deschisă după publicarea în acea lună a unor înregistrări audio în care o voce atribuită fostului director al Agenției naționale pentru persoane cu dizabilități (ANDIS) Diego Spagnuolo afirma că Karina Milei a primit mită un procent (3%) din achiziționarea de medicamente de la o companie farmaceutică, Suizo Argentina.

Guvernul l-a demis ulterior pe Spagnuolo, iar Javier Milei a numit acuzațiile acestuia drept „minciuni”. Karina Milei – care deocamdată nu a fost pusă sub acuzare direct de justiție – nu s-a pronunțat public pe această temă.

Săptămâna trecută, justiția argentiniană a efectuat o serie de percheziții, la sediile ANDIS și Suizo Argentina, în cadrul anchetei. Compania a asigurat că a acționat ”în deplină conformitate cu normele și legile”.

În ultimele zile, au apărut noi înregistrări audio, de data aceasta cu vocea Karinei Milei, care, potrivit AFP, nu par a fi neapărat incriminatoare.

Înregistrările interzise de judecătorul federal fuseseră deja publicate pe o platformă de streaming, potrivit ziarului argentinian La Nacion. În acestea, Karina Milei ar fi auzită adresându-se personalului său cu privire la o serie de probleme de muncă.

„Trebuie să fim uniți”, spune ea în aceste înregistrări, potrivit ziarului, citat de Reuters.

Percheziții la casele jurnaliștilor

Guvernul, care a denunțat o „manevră de destabilizare politică” într-un context preelectoral (alegeri provinciale în această săptămână, apoi legislativele de la jumătatea mandatului în octombrie), a sesizat justiția pentru „spionaj ilegal”.

Independent de ancheta propriu-zisă privind înregistrările audio inițiale ale lui Spagnuolo, executivul a obținut luni de la justiție interzicerea difuzării, „în orice media, rețele sociale sau platformă, a înregistrărilor audio înregistrate la președinție (…) atribuite Karinei Milei”, într-o hotărâre comunicată de purtătorul de cuvânt al președinției.

În același timp, Ministerul Securității a sesizat justiția pentru a dispune percheziții la canalul de streaming „Carnaval Stream”, unde înregistrările audio au fost difuzate pentru prima dată, precum și la locuințele a doi jurnaliști.

Presupusul caz de corupție, care nu a dus la nicio arestare până în prezent, se află de două săptămâni pe prima pagină a presei argentiniene.

În acest context, mai multe sondaje recente au arătat o scădere semnificativă a popularității președintelui Milei, scrie AFP.

Scăderea în sondaje pare să pună capăt unei perioade bune pentru Milei, care și-a păstrat popularitatea timp de mai bine de un an, în ciuda măsurilor dure de austeritate luate pentru echilibrarea finanțelor țării.

