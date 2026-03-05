Guvernul de la Kiev „și-a pierdut complet mințile”, susține ministrul de Externe maghiar. Motivul noii dispute ungaro-ucrainene

Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat că guvernul ucrainean „şi-a pierdut complet minţile” după ce l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al ambasadei Ungariei la Kiev, în legătură cu cazul a doi soldaţi maghiari eliberaţi din captivitatea rusă, transmite MTI, preluată de Agerpres.

Szijjarto a criticat Ucraina pentru că, după ce Ungaria a salvat viaţa celor doi cetăţeni maghiari – despre care Budapesta a spus că ucrainenii îi luaseră cu forţa la război – „acum se plânge şi face scandal”. El a subliniat că Ungaria va continua să ofere sprijin tuturor cetăţenilor maghiari aflaţi în nevoie şi va rămâne neutră în război.

„Ungaria trebuie să rămână în afara acestui război; pacea şi securitatea Ungariei sunt prioritatea noastră. Nu vom permite nimănui să ne provoace să intrăm în conflict, nici măcar ucrainenilor!”, a declarat ministrul.

Putin: „Au fost recrutați cu forța”

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri eliberarea a doi prizonieri de război cu dublă cetăţenie ucraineană şi ungară, capturaţi de Moscova pe frontul din Ucraina, potrivit AFP.

„Sunt cetăţeni cu dublă cetăţenie ucraineană şi ungară. Au fost recrutaţi cu forţa. Am decis să eliberez două persoane”, a declarat preşedintele rus.

El a făcut anunţul în timpul unei întâlniri la Moscova cu ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, în cadrul căreia s-a discutat şi despre furnizarea de petrol şi gaze ruseşti către Budapesta.

Mulţumindu-i lui Vladimir Putin pentru cele două eliberări, ministrul ungar a asigurat că „mulţi” combatanţi de etnie maghiară sunt forţaţi să lupte în armata ucraineană.