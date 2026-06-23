Guvernul Germaniei vrea să schimbe uriașul sistem de pensii al țării, pe modelul suedez

O comisie germană pentru pensii, numită de cancelarul Friedrich Merz, a propus creșterea treptată a vârstei de pensionare din țară și introducerea unui fond de pensii de tip suedez, ca parte a reformelor menite să facă față unei populații îmbătrânite, transmite marți agenția Reuters.

Raportul comisiei, prezentat marți, a cerut înființarea unui fond modelat după sistemul de pensii din Suedia, cu contribuții obligatorii din partea angajaților și angajatorilor, care ar urma să fie investite în active financiare pentru a plăti pensiile viitoare.

„Scopul este de a consolida pensia de stat prin introducerea unei pensii suplimentare, obligatorii, cu alocare individuală și finanțare prin capitalizare”, a spus Merz la o conferință de presă în cadrul căreia a fost prezentat raportul, care urmează să fie dezbătut de guvernul de coaliție.

Sistemul actual din Germania, în care pensiile celor retrași din activitate sunt plătite din contribuțiile angajaților la sistem, se confruntă cu probleme tot mai mari pe măsură ce populația îmbătrânește, iar raportul dintre numărul de angajați și cel al pensionarilor se reduce.

Merz a spus că schimbarea ar asigura menținerea la un nivel gestionabil a contribuțiilor și că lucrătorii mai tineri ar putea conta pe o pensie sigură în viitor.

Germania, țara cu cea mai mare economie din Europa, a plătit pensii totale în valoare de 360,1 miliarde de euro în 2024, ultimul an pentru care există date oficiale complete.

Guvernul Germaniei are în vedere și eliminarea pensionării anticipate

Raportul a mai propus eliminarea opțiunii de pensionare anticipată fără penalități la vârsta de 63 de ani, precum și creșterea treptată a vârstei de pensionare în funcție de speranța de viață, până la 70 de ani la începutul anilor 2090. În prezent, vârsta de pensionare este prevăzută să ajungă la 67 de ani la începutul anilor 2030.

Raportul, care se așteaptă să constituie baza reformei sistemului de pensii a guvernului, vine în contextul în care coaliția condusă de Merz, aflată sub presiune, încearcă să ajungă la un acord asupra unui pachet de reforme fiscale și sociale înainte de pauza parlamentară de vară de luna viitoare.

În Germania au existat apeluri de ani de zile pentru trecerea sistemului de pensii de la modelul actual, finanțat direct din contribuții, la unul care include finanțare de pe piețele de capital, pe fondul accelerării schimbărilor demografice din Germania.

Însă propunerile de reformă au fost blocate în mod repetat de diferențele politice și de tensiunile dintre interesele pensionarilor actuali și cele ale lucrătorilor mai tineri care încă plătesc contribuții în sistem.