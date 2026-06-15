Negocieri în Germania pentru creșterea „taxei pentru bogați”

Ministrul german de Finanțe Lars Klingbeil le-a prezentat negociatorilor din coaliția guvernamentală două propuneri pentru o reformă a impozitului pe venit, inclusiv o creștere a impozitului pe veniturile celor bogați pentru a contrabalansa o reducere la baza piramidei, relatează revista Der Spiegel, preluată luni de Reuters.

Una dintre propuneri ar oferi o reducere moderată a taxelor pentru contribuabili, în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro. Cealaltă ar include un pachet mai amplu, de circa 20 de miliarde de euro, potrivit informațiilor obținute de presa germană.

Pentru a finanța ambele pachete, Klingbeil ia în calcul majorarea așa-numitei „taxe pentru bogați” din Germania. În pofida numelui cu care este cunoscută în Germania, ea nu este o taxă separată propriu-zisă, ci cea mai ridicată cotă, de 45%, a impozitului pe venit. Aceasta este aplicată contribuabililor singuri cu un venit anual impozabil de 280.000 de euro sau mai mult.

„Trăim într-o țară în care mulți muncesc din greu, își asumă responsabilități și contribuie la societate – și totuși simt în fiecare zi cât de greu a devenit totul”, a declarat ministrul de finanțe pentru revista financiară „Wirtschaftswoche”. Este justificarea oferită de Klingbeil, un social-democrat, pentru reducerea taxelor pentru contribuabilii cu venituri mici.

Însă chiar șeful guvernului, conservatorul Friedrich Merz, a exclus în mod repetat creșterea impozitelor pentru germanii cu venituri mari. El argumentează că o astfel de măsură descurajează antreprenoriatul și libera inițiativă.

Noi disensiuni în guvernul german privind finanțele țării

Germania este condusă din nou de o alianță între conservatori și social-democrați din luna mai a anului trecut, la fel ca în „era Merkel”. Conservatorii partidului CDU sunt partenerul majoritar, în timp ce SPD este cel minoritar, după ce a suferit o înfrângere dureroasă la alegerile parlamentare din februarie 2025.

Guvernul anterior condus de cancelarul Olaf Scholz a fost format dintr-o alianță între social-democrați, verzi și liberalii de la partidul FDP. Tema bugetului și a finanțelor țării a fost o sursă majoră de tensiuni și pentru guvernarea anterioară de la Berlin.

Der Spiegel notează că, pentru a câștiga acordul conservatorilor pentru reducerea taxelor, ministrul de finanțe Klingbeil a propus acum ridicarea pragului de venit de la care se aplică în prezent cota de 42%. Aceasta este a doua cea mai mare din sistemul fiscal german și intră în vigoare de la un venit impozabil de aproximativ 70.000 de euro.

Pentru pachetul mai puțin costisitor, cu reduceri de 10 miliarde de euro, Klingbeil a propus și o creștere a taxei pe moștenire, alături de alte măsuri.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Finanțe a declarat că discuțiile din coaliție „continuă în mod confidențial” și a refuzat să comenteze detaliile.