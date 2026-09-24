Guvernul italian a stabilit limita pentru numărul de elevi străini din clase. Amenzi pentru cei care intră în școală cu fața acoperită

Guvernul italian a adoptat joi măsuri pentru a limita numărul elevilor străini din clase și pentru a interzice acoperirea feței în școli, potrivit Reuters.

Dacă măsurile vor fi promulgate de președinte, din anul școlar 2027-2028, în clasele din ciclul primar se va aplica o limită de 30% pentru elevii care nu sunt cetățeni italieni și nu s-au născut în Italia sau care au urmat mai puțin de doi ani de grădiniță în această țară, potrivit proiectului de decret.

Decretul prevede, de asemenea, amenzi de până la 1.000 de euro pentru persoanele care intră în incinta școlilor purtând vestimentații care le acoperă fața, pe care membrii coaliției aflate la guvernare le descriu drept simboluri ale opresiunii islamiste și ale lipsei de respect față de demnitatea femeilor.

„Acestea sunt măsuri de bun-simț care nu dezbină oameni, ci contribuie la o integrare autentică”, a scris premierul italian Giorgia Meloni, pe X, după ce au fost aprobate măsurile de către guvern.

Cum a justificat Giorgia Meloni măsurile

Meloni anunțase măsurile încă de duminică, fără a intra în detalii, la reuniunea anuală a organizației de tineret a partidului său, Frații Italiei, unde a mai spus că părinții care nu vorbesc italiana vor fi obligați să participe la cursuri de limbă.

„Dacă într-o clasă există un singur copil care nu înțelege italiana, acel copil va putea probabil să învețe limba și să se integreze rapid cu ajutorul colegilor și al profesorilor. Cu toate acestea, dacă numărul copiilor care nu înțeleg limba devine mare — sau chiar majoritar — atunci aceasta nu mai este integrare; este neglijare”, a declarat ea duminică.

„Trebuie să mergi la școală cu fața descoperită, iar în Italia nimeni, în numele unei tradiții reale sau presupuse, nu poate decide că o tânără trebuie să se ascundă”, a mai spus premierul.

Unii directori de școli sunt îngrijorați de noile măsuri, despre care susțin că vor fi greu de aplicat în zonele cu populații numeroase de imigranți, în special în nordul Italiei.

Proiectul prevede că, atunci când cererea depășește limita de 30%, autoritățile din domeniul educației vor trebui să redistribuie elevii între școlile din apropiere, ținând cont de nevoile familiilor și de accesul la educație.

Măsurile merg la președinte pentru promulgare

Președintele Sergio Mattarella, care trebuie să aprobe decretul, a semnalat în această săptămână că este precaut în privința oricăror bariere care ar putea fi introduse în calea accesului la educație.

Potrivit think tank-ului ISMU Foundation, în școlile din Italia învață aproximativ 900.000 de elevi străini, reprezentând 11,6% din numărul total al elevilor. Aproximativ 43% provin din alte țări europene, în timp ce 32% au origini africane.

În Italia erau înregistrați 1,73 milioane de cetățeni români, la 1 ianuarie 2024, conform unui raport al Consiliului Național pentru Economie și Muncă (CNEL) din Italia, citat de Libertatea și Știri Diaspora.

Opoziția critică măsurile

Politicieni din opoziție au acuzat-o pe Giorgia Meloni că acordă pune o politică de tip „război cultural” mai presus de interesele elevilor și școlilor.

„Este un decret rușinos, care încearcă să ascundă incapacitatea guvernului de a aborda problemele reale ale sistemului public de învățământ în spatele unui nou stindard ideologic”, a declarat Elly Schlein, lidera Partidului Democrat de centru-stânga.

Imigrația este un subiect sensibil din punct de vedere politic în Italia, unde dezbaterile privind simbolurile religioase, integrarea culturală, regulile privind cetățenia și politica imigrației polarizează frecvent opinia publică.

În 2025, ponderea imigranților din populație era de aproximativ 12%, conform organizației non-profit Rockwool Foundation. Spre comparație, potrivit aceleiași organizații, în Germania era de 21%, iar în Spania, de 19%.