Guvernul și companiile petroliere au ajuns la un acord privind scăderea prețului la pompă cu 50 de bani / Când se vor ieftini carburanții

Guvernul și companiile petroliere au agreat o reducere de 50 de bani la prețul carburanților, statul urmând să suporte 25 de bani și companiile alți 25 de bani, au declarat, pentru HotNews, surse participante la discuții.

Potrivit acestora, statul ar urma să susțină această reducere din supraimpozitarea producătorului de petrol de pe teritoriul României, adică OMV Petrom, și din încasările suplimentare pe care le-a avut bugetul de stat în luna martie din TVA în urma scumpirilor din benzinării.

„Dacă și după asta prețurile trec de 10 lei, atunci se va introduce reducerea de acciză”, au completat sursele menționate.

Acestea au precizat că măsura ar putea fi adoptată de Guvern fie vineri, fie lunea viitoare, și va intra în vigoare în momentul în care actul normativ va fi publicat în Monitorul Oficial.

Contactați de HotNews, reprezentanții principalelor companii petroliere nu au comentat aceste informații.

Anterior, surse apropiate discuțiilor declaraseră, pentru HotNews, că reprezentanții OMV Petrom ar fi propus reducerea cu 80 de bani a prețului la pompă, 40 de bani de la stat și 40 de bani de la companii, cu condiția renunțării la supraimpozitarea veniturilor excepționale ale companiei.

În vara anului 2022, când prețurile la pompă crescuseră de asemenea foarte mult, ca urmare a războiului din Ucraina, măsura luată de stat a fost similară. A fost operată atunci o reducere de 50 de bani, suportată de stat și companii în mod egal.

Nazare: Lucrăm la un act normativ pentru taxarea profiturilor excepționale

Miercuri dimineață, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că la finalul acestei săptămâni Guvernul va adopta noi măsuri care să reducă prețurile din benzinării, precum reducerea taxelor, inclusiv în colaborare cu companiile petroliere.

„Am pregătit mai multe variante: reducerea accizelor, reducerea lor graduală, reducerea TVA, dar și o contribuție voluntară din partea companiilor petroliere. Această contribuție este similară cu cea care a fost implementată în 2022”, a spus Nazare.

În plus, Ministerul Finanțelor lucrează și la un act normativ prin care profiturile excepționale ale companiilor petroliere să fie taxate suplimentar.

„Este vorba de profituri excepționale care sunt doar în această perioadă și nu au legătură cu activitatea curentă a companiei, asemănător cu regulamentul din 2022. Nu avem în acest moment un cadru european care să ne dea limitele în care să ne putem mișca, dar am folosit principiile din 2022, astfel încât să targetăm profiturile speculative”, a precizat ministrul.

Singura companie care extrage țiței în România este OMV Petrom. Mai există și alte companii foarte mici care au câteva concesiuni, însă acestea sunt nesemnificative.

Reducerea accizei ar putea fi între 5 și 15%, a mai spus Nazare. În schimb, scăderea TVA poate atrage o procedură de infringement, care înseamnă plata unor amenzi la Curtea Europeană de Justiție, iar țările care au recurs la această măsură deja au primit o prenotificare de la Comisia Europeană.

Între timp, prețurile din benzinării deja au început să scadă, ca urmare a ordonanței aprobate săptămâna trecută de Guvern. OMV Petrom a redus prețul motorinei cu 40 de bani pe litru, iar pe cel al benzinei cu 3 bani pe litru, în timp ce Rompetrol a ieftinit cu 71 de bani benzina și cu 12 bani motorina.