„Guvernul tehnocrat”, în varianta UDMR. Modalitate inedită de recrutare a miniștrilor

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că pot fi mai multe variante pentru un nou guvern, una dintre acestea fiind unul constituit din funcţionari cu experienţă, care au lucrat cu toate partidele politice, informează Agerpres.

Kelemen Hunor a afirmat că, în momentul de față, există două variante propuse, căreia i s-ar putea adăuga o a treia. Prima este un posibil guvern în jurul PSD, iar a doua este aceea a unui guvern tehnocrat, propusă de către Ilie Bolojan.

„Dar aia nu știm în ce se măsoară, de unde vin tehnocrații”, a spus liderul UDMR, referindu-se la propunerea PNL.

„Un guvern alcătuit din funcționari cu vechime”

Kelemen a spus că există și posibilitatea unei a treia variante, însă a precizat că această chestiune încă nu a fost discutată de către partide.

„Un guvern alcătuit din funcţionari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, directori generali, secretari generali adjuncţi care au lucrat şi cu PSD, şi cu PNL şi cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experienţă, nu trebuie să aduci din zona multinaţionalelor sau din zona de business, care să cunoască procedurile administrative. Nu neapărat tehnocrat, de experţi, guvern instituţional. La denumire nu m-am gândit, dar oameni din ministere, care după aceea continuă cariera lor în administraţia publică centrală”, a explicat liderul Uniunii.

El a spus că nu crede că funcționarii adevărați ar putea fi controlați de partide, ei având atuul că sunt familiarizați cu sistemul și cu procedurile și pot avea și autoritate în cadrul ministerului respectiv.

„Nu e o propunere, că nu îmi permit să fac eu propuneri mai mult decât am făcut până acum. Eu v-am prezentat această idee, pe lângă celelalte două vehiculate – guvern politic, guvern tehnocrat, care nu ştiu cum ar arăta şi cine sunt tehnocraţii, şi un guvern alcătuit din specialişti din ministere, din funcţionari publici din ministere”, a comentat președintele UDMR.

El a estimat că un asemenea guvern ar putea rămâne în funcție până în 2028, întrucât partidele nu-și vor dori o schimbare în a doua jumătate a ciclului electoral.

În cazul în care nu se poate constitui o nouă majoritate, Kelemen Hunor consideră că va fi un eşec pentru Parlament, nu pentru preşedinte, pentru că nu preşedintele adună majoritatea.

„Nu el face negocieri, nu el discută, deci responsabilitatea majorităţii nu trebuie împinsă la preşedinte. Preşedintele are responsabilitatea de a desemna pe cineva după consultări. Parlamentul are responsabilitatea de a vota sau de a nu vota un guvern categoric. Deci aici lucrurile sunt foarte clare din punct de vedere constituţional. Cine ce-a declarat, ce-a încercat să facă, să împingă lucrurile în dreapta, în stânga, e o altă discuţie. Dar constituţional responsabilitatea nu este a preşedintelui, nu vă supăraţi”, a conchis Kelemen Hunor.

Noi consultări la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan i-a invitat pentru joi, la Palatul Cotroceni, pe președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, anunță miercuri Administrația Prezidențială.

Joi, 17 septembrie, vor fi 135 de zile de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură PSD-AUR. Este cea mai lungă criză politică din România.

Ultimele consultări oficiale au fost pe 13 iulie, ziua imediat următoare după ce a picat guvernul Veștea. Dar între timp președintele a vorbit mereu informal, cu liderii partidelor din fosta coalitie încercând să găsească o soluție. Nicușor Dan are deja pe masă două propuneri asumate oficial: Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan din partea PNL.