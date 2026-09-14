Guvernul Ungariei a prezentat proiectul cu care vrea să schimbe legislația anti-LGBT din perioada lui Viktor Orban

Guvernul condus de Peter Magyar a prezentat luni un proiect de lege pentru abrogarea prevederilor care interziceau „promovarea homosexualității” în rândul minorilor, introduse în mandatul fostului premier Viktor Orban, potrivit AFP.

Proiectul prevede eliminarea dispozițiilor legale din 2021 care interzic „promovarea” homosexualității și a schimbării de gen în rândul minorilor. Acestea fuseseră folosite pentru a interzice marșurile Gay Pride în Ungaria.

Noile reguli se vor aplica „indiferent de orientarea sexuală”, aliniindu-se celor din UE, a declarat premierul Peter Magyar, citat de Agerpres.

„Vom adopta o poziție fără concesii contra conținuturilor mediatice, accesibile minorilor, care promovează violența sexuală, manipularea și exploatarea”, a promis el.

Guvernul Viktor Orban impusese în Ungaria una dintre cele mai restrictive politici din Europa în privința comunității LGBT+.

În aprilie, Curtea de Justiție a UE a stabilit că legea respectivă, pe care guvernul Viktor Orban o prezentase ca pe o completare a legilor existente privind protecția copiilor, contravine dreptului UE.

Criticii legii, activiștii pentru drepturile omului și adversarii fostului premier susțin că ea stigmatiza comunitatea LGBT+ și asimila relațiile homosexuale cu pedofilia.

O altă lege din domeniu în vizorul noului guvern

Sâmbătă, actualul premier, Peter Magyar, a anunțat că guvernul său analizează și posibilitatea de a modifica o lege din 2020 care interzice de facto adopțiile de către cuplurile de același sex.

În Ungaria, stat membru al Uniunii Europene, adopţia de către cuplurile gay era posibilă până la sfârşitul anului 2020, cu condiţia ca unul dintre parteneri să depună cererea în calitate de persoană singură, potrivit Reuters.

Conform legii adoptate în 2020 de partidul de dreapta Fidesz al lui Orban, cererile de adopţie ale persoanelor singure trebuiau aprobate de ministrul afacerilor familiale, ceea ce a echivalat cu o interdicţie efectivă.

„Putem afirma fără echivoc că vom schimba acest sistem: nu ministrul, un politician, ar trebui să ia decizia în astfel de cazuri, ci profesionişti capabili să determine condiţiile în care un copil mic poate avea o viaţă care să-i permită să devină un membru fericit şi armonios al societăţii”, a declarat Magyar într-o conferinţă de presă, ca răspuns la o întrebare, citat de News.ro.