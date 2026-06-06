Guvernul Ungariei nu mai acordă de vineri vize pentru muncitorii din aceste trei țări

Guvernul Ungariei a încetat să mai elibereze vize de muncă pentru angajații din Filipine, Georgia și Armenia începând de vineri, a declarat o purtătoare de cuvânt a guvernului, calificând această măsură drept un prim pas către reglementarea afluxului de lucrători străini, scrie Reuters.

Partidul Tisza al prim-ministrului Peter Magyar, care a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai liderului de dreapta Viktor Orban în urma victoriei zdrobitoare de la alegerile din 12 aprilie, a anunțat că va înceta eliberarea vizelor pentru lucrătorii din afara Uniunii Europene începând din luna iunie.

Guvernul va restricționa oportunitățile de angajare pentru lucrătorii străini, invocând îngrijorarea că aceștia ar determina scăderea salariilor locale, a declarat purtătoarea de cuvânt Vanda Szondi în cadrul unei conferințe de presă, relatează Reuters.

Unele sectoare depind de muncitorii străini

Conform statisticilor oficiale, lucrătorii străini reprezintă doar 2% din forța de muncă a Ungariei, dar unele sectoare, precum serviciile și industria prelucrătoare, depind în mare măsură de lucrătorii străini.

Angajații deja prezenți pot solicita în continuare o prelungire, iar cererile deja depuse vor fi evaluate.

Guvernul consideră reformele un prim pas către o soluție pe termen lung.

Unii dintre cei mai mari investitori străini din Ungaria au declarat că o oprire completă a afluxului de lucrători străini ar afecta companiile și economia în ansamblu, mai scrie Reuters.