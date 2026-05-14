Guvernul vrea să oblige RA-APPS să spună cine stă în vilele de protocol și cât plătește: „Statul nu este moșia nimănui”

Guvernul vrea să oblige RA-APPS să publice lista completă a imobilelor sale, a celor care le folosesc și cât plătesc pentru asta, afirmă un comunicat de presă al USR.

Astfel, Guvernul a pus joi în transparență, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, un proiect de Hotărâre de Guvern prin care obligă Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) să facă publică lista completă a imobilelor aflate în administrarea sa, precum și modul în care acestea sunt folosite.

Joi este programată o ședință de Guvern de la ora 14:00. Executivul condus de premierul Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai și are atribuții limitate, dar poate emite Hotărâri de Guvern.

Potrivit proiectului, RA-APPS va publica pe pagina proprie de internet, în datele de 31 mai şi 30 noiembrie ale fiecărui an, lista tuturor imobilelor, proprietate publică și privată a statului

„Ani la rând, patrimoniul RA-APPS a fost tratat ca un secret de stat pentru privilegiați. Vile, apartamente, spații de protocol și terenuri aflate în proprietatea statului au fost oferite prin tot felul de contracte și aranjamente despre care românii au aflat prea puțin sau deloc”, a declarat Dan Reșitnec, Secretarul General al Guvernului, numit în funcție de USR.

Inițiativa vine după ce, amintește comunicatul, deputatul USR Ionuț Moșteanu a cerut oficial RA-APPS să publice lista celor care locuiesc în vilele administrate de Regie, iar ministra Mediului, Diana Buzoianu, a deschis acțiune în instanță împotriva RA-APPS pentru publicarea aceleiași liste.

Ea a câștigat procesul în primă instanță, dar RA-APPS a formulat recurs.

„Ce nu s-a putut obține prin acțiuni individuale ani la rând, din opoziție, se obține astăzi prin decizia Guvernului”, a declarat Reșitnec.

„Dacă folosirea patrimoniului public este corectă și legală, atunci nu ar trebui să existe nicio problemă ca aceste informații să fie publice. Statul nu este moșia nimănui”, a mai spus acesta.

Ce va trebui să publice RA-APPS, potrivit proiectului;