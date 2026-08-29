Hackerii șantajează primăria Berlinului. Răscumpărarea imensă pe care o cer pentru datele furate

Primăria orașului Berlin este șantajată de hackeri pentru recuperarea unor date furate printr-un atac cibernetic de la mijlocul lunii august, a anunțat primarul Kai Wegner, citat de The Brussels Times.

Potrivit săptămânalului german Der Spiegel, hackerii au cerut o răscumpărare de 30 de bitcoin, echivalentul a circa 2.000.000 de euro. Publicația citează o sursă din domeniul securității cibernetice care a afirmat că gruparea din spatele atacului ar fi Rhysida.

Rhysida și-a asumat responsabilitatea și asupra atacului Bibliotecii Britanice în toamna anului 2023, când a ceru o răscumpărare de 20 de bitcoin, care la acea vreme valorau 760.000 de euro.

„Berlinul este victima unei infracțiuni serioase. Cererea de răscumpărare a venit în cursul serii de joi. Nu-i vom da curs. Berlin nu va ceda șantajului”, a declarat Wegner, primarul conservator al capitalei germane, care are și statut de stat federal.

Atacul cibernetic a avut loc pe 14 august și a blocat activitatea online timp de o săptămână pentru mai multe departamente ale municipalității, precum biroului pentru locuințe și de mediu. Cererile de sprijin pentru locuință și plata acestui beneficiu a fost perturbată timp de mai multe zile.

Inițial, autoritățile au spus că nu au fost furate date confidențiale. Miercuri însă, au admis că date personale ar putea să fi fost accesate.

Der Spiegel a relatat că Rhysida a amenințat că va publica datele într-o săptămână dacă nu primește banii.

Wegner a spus că serviciile de securitate lucrează intens să ia urma celor responsabili, însă atacatorii nu au putut fi identificați până acum.

Viceprimarul Iris Spranger a spus că atacul cibernetic nu va afecta alegerile locale programate pentru 20 septembrie. „Votul este 100% sigur”, a spus Spranger.