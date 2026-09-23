Hackerii ShinyHunters susțin că au pus mâna pe informații despre „aproape toți agenții FBI”, inclusiv șeful agenției

Un grup notoriu de hackeri susține a furat cantități masive de date, care includ informații personale detaliate despre mii de actuali și foști angajați ai FBI, scrie Reuters.

Gruparea cunoscută sub numele „ShinyHunters” a declarat marți că a pătruns în sistemele Biroului Federal de Investigații (FBI) și a furat „date extrem de sensibile referitoare la aproape TOȚI agenții FBI și la persoanele care au depus o cerere de angajare la FBI.”

FBI a declarat că agenția „are cunoștință de afirmațiile privind activități neautorizate care afectează site-ul FBIjobs.gov și că în prezent desfășoară o anchetă”.

Într-o declarație publicată pe site-ul său de pe dark web și în cadrul unei discuții online cu Reuters, ShinyHunters a afirmat că a vizat FBI ca răspuns la un anunț al agenției din mai 2026, care detalia metodele ShinyHunters și sfătuia țintele să nu plătească răscumpărarea.

ShinyHunters susține că acest atac „nu este motivat financiar” și a cerut FBI să retracteze anunțul agenției prin care descria metodele grupării.

Ca dovadă, grupul a prezentat ceea ce a descris ca fiind o captură de ecran a unui site de recrutare al FBI spart și ceea ce grupul a prezentat ca fiind informații despre aproximativ 5.000 de agenți, despre care a afirmat că reprezintă un eșantion din totalul datelor furate.

Hackerii au pătruns în sistemele informatice ale SUA în ultimii ani de zile, dar furtul de date detaliate și sensibile despre angajații FBI este un act de o îndrăzneală fără precedent, au declarat experții în securitate cibernetică pentru Axios.

Ce date susțin hackerii că au sustras

Reuters nu a putut verifica autenticitatea capturii de ecran, dar site-ul de recrutare părea să fi suferit recent o problemă. Un mesaj postat marți pe site indica faptul că atât acesta, cât și „portalul candidaților la funcția de agent special” al FBI erau „indisponibile în prezent”.

Eșantionul de date părea să conțină informații despre numele agenților FBI, adresele de domiciliu, numerele de asigurare socială, misiunile lor și, cel puțin în unele cazuri, numele membrilor familiilor lor.

Reuters a reușit să verifice parțial autenticitatea informațiilor prin compararea detaliilor, inclusiv a numerelor de asigurare socială, cu înregistrările birourilor de credit și cu datele compromise anterior, păstrate de firma de informații din dark web District 4 Labs.

În cel puțin 10 cazuri – inclusiv în cazul directorului FBI, Kash Patel – Reuters a găsit detalii care păreau să se potrivească. O persoană familiarizată cu problema a declarat că și descrierile posturilor din date se potriveau, cel puțin în unele cazuri.

Cu toate acestea, agenția de știri nu a putut stabili de unde proveneau datele sau dacă acestea fuseseră furate din sistemele interne ale FBI, așa cum susțineau hackerii. Încercările de a lua legătura cu persoanele ale căror detalii se regăseau în eșantionul de date nu au avut succes.

„Odată ce informațiile sunt furate, ele sunt folosite pentru totdeauna”

Cynthia Kaiser, o fostă angajată a Biroului, a afirmat că încălcările de securitate precum cele revendicate de ShinyHunters sunt „incredibil de dăunătoare”, deoarece pot fi folosite de infractori pentru a-i expune și a exercita presiune asupra persoanelor care îi anchetează.

Kaiser, care ocupă în prezent funcția de vicepreședinte la firma de securitate cibernetică Halcyon, a remarcat că o scurgere de informații mai veche, din 2016, este încă folosită ocazional astăzi pentru a hărțui agenții FBI. „Odată ce informațiile sunt furate, ele sunt folosite pentru totdeauna”, a spus ea.

ShinyHunters este una dintre cele mai notorii și mai dornice de atenție grupări de hackeri din lume.

Printre recentele sale atacuri se numără presupusul furt a milioane de înregistrări comerciale de la dezvoltatorul de jocuri video Rockstar Games, producătorul „Grand Theft Auto”, și o intruziune din luna mai care a vizat platforma educațională Canvas, provocând perturbări în școlile din SUA.

La începutul acestei luni, compania de inteligență artificială Anthropic a declarat că a prins hackeri cu legături cu ShinyHunters care încercau să-i folosească instrumentele.

Duminică, grupul a declarat pentru Reuters că a intrat în război cu un alt grup notoriu de criminalitate cibernetică, cl0p, într-o rară confruntare publică pentru reglarea conturilor.

Știrea privind breșa de securitate a FBI-ului a fost relatată pentru prima dată de agenția de știri 404 media.