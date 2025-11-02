Hamas a predat trupurile a trei ostatici, în timp ce acuză Israelul de încălcarea armistițiului / Netanyahu: „Încă eliminăm grupurile Hamas din Gaza”

Hamas a predat duminică trupurile a trei ostatici, în timp ce organizația palestiniană și Israelul își aruncă reciproc vina pentru încălcarea armistițiului fragil, care a pus în mare parte capăt celor doi ani de război, notează Reuters.

Forțele israeliene din Fâșia Gaza au primit sicriele care conțineau trupurile celor trei ostatici, transmise prin intermediul Crucii Roșii, a anunțat biroul premierului Benjamin Netanyahu. Rămășițele vor fi transportate în Israel pentru identificare.

Trupurile sunt așteptate să fie ale trei dintre cei 11 ostatici ale căror rămășițe Israelul le solicită din Gaza, conform termenilor acordului de încetare a focului. Israelul a acuzat Hamas că întârzie predarea acestora, în timp ce gruparea palestiniană susține că acționează cât de repede poate, în condiții dificile.

Problema este una dintre disputele care blochează aplicarea completă a armistițiului intermediat de Statele Unite, aflat în vigoare din 10 octombrie.

Tot duminică, un atac aerian israelian a ucis un bărbat în nordul Fâșiei Gaza. Armata israeliană a transmis că avioanele sale au lovit un militant care reprezenta o amenințare pentru trupele sale. Spitalul Al-Ahli a anunțat că un bărbat a murit în urma atacului aerian, produs lângă o piață de legume din cartierul Shejaia, în orașul Gaza.

„Încă există grupuri Hamas în zonele aflate sub controlul nostru din Gaza, iar noi le eliminăm sistematic”, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, într-un discurs televizat la începutul unei ședințe de guvern la Ierusalim.

Hamas a publicat o listă cu ceea ce a numit încălcări ale armistițiului comise de Israel. Ismail al-Thawabta, directorul biroului de presă al guvernului din Gaza, controlat de Hamas, a negat că luptătorii grupării ar fi încălcat armistițiul atacând soldați israelieni.

Violențele nu au încetat complet

Armistițiul a redus în mare parte luptele, permițând sutelor de mii de palestinieni să se întoarcă printre ruinele locuințelor lor din Gaza. Israelul și-a retras trupele din orașe, iar fluxul de ajutoare umanitare a crescut.

Hamas a eliberat toți cei 20 de ostatici în viață pe care îi ținea în Gaza, în schimbul a aproape 2.000 de deținuți și condamnați palestinieni aflați în închisorile israeliene. În baza acordului de încetare a focului, Hamas s-a angajat, de asemenea, să predea trupurile a 28 de ostatici morți, în schimbul rămășițelor a 360 de militanți palestinieni uciși în război. Până duminică, predase 17.

Între timp, violențele nu s-au oprit complet. Autoritățile sanitare palestiniene afirmă că forțele israeliene au ucis 236 de persoane în atacuri asupra Fâșiei Gaza de la începutul armistițiului, aproape jumătate dintre acestea într-o singură zi, săptămâna trecută, când Israelul a ripostat după un atac asupra trupelor sale. Israelul susține că trei soldați au fost uciși și că a vizat zeci de combatanți.

Armistițiul a fost mediat de Statele Unite, iar ambele părți au cerut Washingtonului să intervină pentru a opri încălcările.

Șeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, s-a întâlnit sâmbătă cu șeful armatei israeliene, Eyal Zamir, în cadrul unei vizite în regiune pentru a discuta situația din Gaza, a anunțat armata israeliană. Netanyahu a declarat că orice acțiune israeliană din Gaza este raportată Washingtonului. Hamas a acuzat însă Statele Unite că nu fac suficient pentru a se asigura că Israelul respectă acordul de încetare a focului.

Aproximativ 200 de soldați americani au instalat o bază în sudul Israelului pentru a monitoriza armistițiul și pentru a elabora planurile unei forțe internaționale menite să stabilizeze enclava, etapă prevăzută în fazele ulterioare ale planului președintelui american Donald Trump de încheiere a războiului.

Până acum, există puține semne de progres privind etapele următoare, iar principalele obstacole rămân dezarmarea Hamas și stabilirea unui calendar pentru retragerea trupelor israeliene din Gaza.