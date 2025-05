Hamas anunţă eliberarea lui Edan Alexander, ultimul ostatic american despre care se ştie că mai este în viaţă

Hamas a anunţat duminică eliberarea iminentă a lui Edan Alexander, ultimul ostatic american deţinut în Gaza despre care se ştia că mai este în viaţă, relatează CNN, Reuters și News.ro.

Șeful Hamas din exil, Khalil Al-Hayya, a spus că eforturile de facilitare a eliberării au fost întreprinse în comun de Qatar, Egipt şi Turcia.

Şeful echipei de negociere a Hamas a declarat că a fost în contact cu administraţia americană „în ultimele zile”, în discuţii care „au arătat o pozitivitate ridicată”.

În urma dialogului, Hamas a anunţat că îl va elibera pe Edan Alexander, ca parte a paşilor către o încetare a focului care să permită deschiderea punctelor de trecere spre Fâșia Gaza şi aducerea de ajutor umanitar în Gaza, în urma unei blocade israeliene care durează de mai bine de două luni.

„Mişcarea îşi afirmă disponibilitatea de a începe imediat negocieri intensive şi de a depune eforturi serioase pentru a ajunge la un acord final de încetare a războiului, de schimb de prizonieri într-un mod convenit şi de gestionare a Fâşiei Gaza de către un organism profesional independent”, a declarat Khalil Al-Hayya.

BREAKING: Hamas will release American-Israeli hostage Edan Alexander.



After 580+ days in captivity, it’s official. Edan is coming home.



I pray this transfer goes smoothly and that Edan is soon in his family’s embrace. pic.twitter.com/HqsAqNk1kv