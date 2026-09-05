Decizie importantă înaintea alegerilor din SUA. Regulile lui Trump privind votul prin corespondență, blocate până în ziua scrutinului

Alegerile legislative de la mijlocul mandatului sunt programate să aibă loc peste două luni, la începutul lui noiembrie. Procesul electoral deja a început în unele state, unde există o preferință pentru votul prin corepondență, aproape o treime dintre americani alegând această variantă.

O judecătoare federală americană a prelungit vineri, până la alegerile cruciale de la jumătatea mandatului din noiembrie, suspendarea unui decret prezidențial al lui Donald Trump menit să reglementeze mai strict votul prin corespondență, scrie AFP.

Este vorba despre cea mai recentă etapă dintr-o bătălie juridică care se intensifică, în contextul în care, în unele state, a început deja trimiterea către alegători a primelor buletine de vot prin corespondență.

Judcătoarea din Boston, care suspendase pe 27 august, pentru două săptămâni, intrarea în vigoare a noilor reguli privind trimiterea buletinelor de vot adoptate de Poșta Americană (USPS), a prelungit, printr-o decizie pronunțată vineri, această suspendare până pe 3 noiembrie, data alegerilor de la jumătatea mandatului.

„Numărul foarte mare de obstacole menționate și timpul neglijabil de care dispun responsabilii pentru a se familiariza cu noile proceduri (fără a mai vorbi de reușita aplicării noilor cerințe) vor face ca respectarea acestor reguli de către responsabilii locali și cei de la nivel de stat să fie practic imposibilă” până pe 3 noiembrie, a concluzionat judecătoarea.

De asemenea, judecătoarea și-a reiterat temerile cu privire la „privarea a milioane de cetățeni ai Statelor Unite de dreptul la vot” prin această reglementare promulgată pe 21 august, adică „cu mai puțin de 70 de zile înainte de alegerile din noiembrie”.

Administrația Trump a făcut apel împotriva deciziei vineri. Cu o zi înainte, aceasta sesizase deja Curtea Supremă, cu o majoritate conservatoare, cu privire la suspendarea inițială decisă de judecătoare.

Controverse privind noul vot prin corespondență

Donald Trump denunță în mod regulat posibilitatea de a vota prin corespondență în numeroase state americane și invocă această modalitate de vot ca fiind unul dintre principalele motive ale înfrângerii sale — pe care încă nu o recunoaște — din 2020 în fața democratului Joe Biden.

La 31 martie, el a semnat un decret menit să reglementeze mai strict votul prin corespondență, o măsură contestată în instanță de un grup de state conduse de democrați și de o organizație a alegătoarelor.

Noul sistem informatic elaborat de USPS, dacă va intra în vigoare, ar risca să împiedice milioane de americani să voteze în noiembrie, a atras atenția marți un avertizor de intgritate.

Decretul dispune ca serviciile de imigrație și de securitate socială să creeze o listă federală a alegătorilor cu drept de vot, iar Poșta să elibereze buletine de vot prin corespondență numai persoanelor care figurează pe această listă.

Obiectivul declarat este acela de a limita riscul ca străinii să poată vota la alegerile americane, o temă adesea invocată de Donald Trump și de tabăra republicană, deși fenomenul este extrem de rar, potrivit statisticilor oficiale.

Impopularitatea lui Donald Trump a atins niveluri atât de ridicate încât republicanii se tem că aceasta le-ar putea face să piardă majoritatea în Camera Reprezentanților, sau chiar în Senat, la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

În Statele Unite, aproape o treime dintre alegători au votat prin corespondență în 2024, potrivit organizației States United.