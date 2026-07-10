Groază la bordul unui zbor Ryanair în această dimineață: explozie la un motor, apoi un geam spart. Un bărbat a fost ținut de două persoane pentru a nu fi aspirat afară: „Capul și umerii îi ieșeau prin hublou”

Un geam spart în timpul zborului a stârnit panică la bordul unei aeronave a companiei Ryanair care efectua vineri o cursă din orașul grecesc Salonic către Memmingen, în Germania. În urma incidentului, aeronava a revenit pe aeroportul de plecare, la scurt timp după decolare, transmite agenția de presă DPA, citată de Agerpres.

Un pasager a declarat pentru DPA că s-a auzit o bubuitură puternică în timpul zborului, după care geamul unui hublou s-a spart.

Pasagerul aflat cel mai aproape de geam a fost rănit.

„Capul și umerii îi ieșeau prin hubloul spart”, a declarat un alt martor ocular pentru postul de televiziune elen ERT. Ceilalți pasageri ar fi reușit să-l tragă înapoi în interior. Printre aceștia, și soția sa. Bărbatul purta centură de siguranță.

Avionul a zburat 20 de minute cu un hublou spart

Imagini publicate pe rețelele de socializare arată măștile de oxigen căzute de urgență în cabină, iar martorii oculari au relatat că pasagerii țipau speriați.

Pilotul a întrerupt zborul spre orașul Memmingen din sudul Germaniei și a întors aeronava, care a aterizat pe Aeroportul din Salonic. Zborul de întoarcere după incident ar fi durat aproximativ 20 de minute.

Pasagerul rănit, originar din Serbia, a fost transportat de serviciile de urgență la un spital din Salonic, conform ERT.

Reacția Ryanair

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, „avionul care efectua zborul de la Salonic la Memmingen, în dimineața zilei de vineri, s-a întors la Salonic la scurt timp după decolare, ca urmare a desprinderii unui geam de la unul dintre locurile pasagerilor în timpul zborului”, confirmă Ryanair într-un comunicat trimis ziarului italian Corriere della Sera.

„Un pasager a solicitat și a primit asistență medicală la sol, în Salonic. Pentru a reduce la minimum întârzierea, a fost pus la dispoziție un avion de înlocuire pentru a transporta pasagerii la Memmingen, care a plecat din Salonic la ora 9.53, ora locală”.

Potrivit ERT, în acest caz a fost demarată o anchetă.