Haos la un concert Bad Bunny de la Milano după ce o furtună a început să lovească cu grindină de mari dimensiuni. 80.000 de oameni au fost evacuați

Un concert al cântăreţului portorican Bad Bunny de la Milano a fost întrerupt sâmbătă seara, după ce s-a pornit o puternică furtună cu grindină de mari dimensiuni, potrivit dpa și Agerpres.

Din cauza puternicului fenomen cele aproximativ 80.000 de persoane au fost nevoite să părăsească locul de desfăşurare a evenimentului în aer liber.

Concertul de sâmbătă seară de pe Hipodromul Snai La Maura din Milano era a doua și ultima etapă milaneză a turneului mondial „Debí tirar más fotos”, singura oprire din Italia a vedetei portoricane în cadrul acestui turneu, potrivit Il Sole.

Într-un anunț inițial transmis prin difuzoare, organizatorii au rugat spectatorii să rămână la locurile lor, în speranța că furtuna va trece, dar, pe măsură ce condițiile meteorologice s-au înrăutățit, s-a dat ordinul de evacuare a zonei și de îndreptare către ieșirile de urgență.

Stația de metrou Uruguay de acolo a fost, de asemenea, închisă mai devreme pentru a facilita gestionarea situației de urgență și fluxul de persoane.

Mai mulţi spectatori au fost loviţi în cap de grindină de mari dimensiuni şi au suferit răni, potrivit pompierilor. Aceştia au primit îngrijiri din partea serviciilor medicale de urgenţă.

AVISO ⛈️

Fuerte temporal obliga a suspender y evacuar el concierto de Bad Bunny en Milán, Italia 🇮🇹



Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó a evacuar a 80,000 personas del segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán.



Créditos 📹… pic.twitter.com/qzHjXAGSK0 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 19, 2026

❗ Nella serata di ieri annullato il concerto di Bad Bunny a Milano a seguito di un'intensa supercella con grandine di medie dimensioni.



Segnalati diversi feriti. Evacuate circa 80.000 persone. https://t.co/UWuDOVZHAu pic.twitter.com/YVXqlEmzzq — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 19, 2026

Nu este deocamdată clar dacă respectivul concert va fi reprogramat.