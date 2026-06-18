Harta Literară la Brașov – lansare și tur literar ghidat de scriitoarea Simona Popescu, dedicat celebrului Grup de la Brașov, pe 26 și 27 iunie

După succesul înregistrat de Harta Literară la București și interesul tot mai mare al publicului pentru explorarea orașului prin intermediul literaturii, proiectul continuă în 2026 prin extinderea sa în noi orașe din țară. Realizată cu sprijinul unei noi finanțări AFCN, dezvoltarea Hărții Literare marchează un nou capitol prin includerea Brașovului și Iașului în platforma digitală dedicată geografiei literare.

Primul pas al acestei extinderi va avea loc la Brașov, unde Harta Literară va fi lansată oficial pe 26 iunie, de la ora 18:00, la Tipografia, în cadrul unui eveniment dedicat relației dintre literatură, memorie și spațiul urban. Cu această ocazie, publicul va putea descoperi noua secțiune a platformei dedicată orașului Brașov și traseele literare documentate în cadrul proiectului. La evenimentul de lansare, publicul brașovean se va întâlni cu scriitorii Simona Popescu și Caius Dobrescu, parte din Grupul de la Brașov, cu Adrian Lăcătuș, decanul Facultății de Litere a Universității „Transilvania” din Brașov și cu scriitorul Florin Dumitrescu, cunoscut și ca Textier. Alături de ei se va afla și o parte a echipei Harta Literară, care va răspunde curiozităților publicului legate de cum s-a născut și cum se dezvoltă proiectul.

„Ne bucurăm extraordinar de mult că Brașovul este al doilea oraș pe care îl punem pe Harta Literară fiind astfel primul pas către extinderea națională. Ne-am dori foarte tare ca, atunci când oamenii merg la ski sau în drumeții, să știe că despre locurile acelea au scris autori ca Simona Popescu, Alexandru Mușina, Ioana Pârvulescu, Rodica Bretin, Andrei Dosa, Mihail Vakulovski, Maria Orban, ca să enumăr doar câțiva, sau că Prima Școală Românească a fost aici, ba chiar și că imnul României a fost scris tot la Brașov. Într-un viitor nu foarte îndepărtat, sperăm ca astfel de asocieri între literatură și locurile în care trăim sau pe unde ne plimbăm să acopere toată harta României.”, a declarat Cristina Foarfă, inițiatoarea și coordonatoarea proiectului Harta Literară.

Programul de la Brașov continuă pe 27 iunie cu unul dintre cele mai speciale evenimente ale proiectului: un tur literar ghidat de scriitoarea Simona Popescu, dedicat celebrului Grup de la Brașov. Participanții vor parcurge centrul orașului pe urmele unor nume esențiale ale literaturii române contemporane – Andrei Bodiu, Marius Oprea, Caius Dobrescu și Simona Popescu –, alături de mentorii lor literari, Alexandru Mușina și Gheorghe Crăciun. Simona Popescu va fi însoțită de Caius Dobrescu, Marius Oprea și Adrian Lăcătuș, decanul Facultății de Litere a Universității „Transilvania” din Brașov și apropiat al scriitorilor evocați. Participarea la eveniment este gratuită pentru public dar numărul de locuri este limitat așa că înscrierile se fac aici: https://forms.gle/kJFhvDmyuQ1BFTvJ9.

Traseul va începe la Liceul „Unirea”, unde cei patru membri ai grupului au fost colegi, și va continua prin locuri definitorii pentru formarea lor intelectuală și literară: clădirea Reduta, unde funcționa „Cercul 19”, Facultatea de Litere, Bulevardul Eroilor, Strada Castelului 104 – locuința lui Alexandru Mușina și punct de întâlnire al tinerilor scriitori –, Piața Sfatului și Biserica Neagră. Fiecare oprire va deveni prilej pentru povești, amintiri și dialoguri despre prietenie, literatură, anii adolescenței în perioada comunistă și transformările Brașovului de-a lungul timpului.

Atmosfera acestor ani este evocată chiar de Simona Popescu în prefața volumului Opera poetică a lui Andrei Bodiu, apărut în 2024, unde descrie Brașovul adolescenței lor ca pe un oraș cenușiu, traversat însă de o extraordinară energie a căutării, a prieteniei și a descoperirii prin literatură. „Uimește-mă!” – expresia devenită pentru ei un adevărat motto existențial – rămâne și astăzi una dintre cele mai puternice chei de lectură ale poveștii Grupului de la Brașov.

Extinderea Hărții Literare la Brașov vine pe fondul unor rezultate care au depășit așteptările inițiatorilor. La mai puțin de trei luni de la lansarea oficială, proiectul și-a consolidat poziția în zona produselor culturale inovatoare, devenind un reper pentru publicul interesat de literatură și explorare urbană. Bucureștiul, primul oraș inclus în platformă, reunește în prezent peste 500 de locuri documentate și aproape 1000 de conexiuni cu opere literare și momente importante din istoria literaturii române. Brașovul, împreună cu Sinaia, Predeal, Codlea și Bușteni, se apropie de 200 de conexiuni cu opere literare clasice și contemporane.

Harta Literară este prima platformă digitală interactivă din România care cartografiază locurile care apar în cărți, spațiile cu valoare literară și reperele importante din istoria literaturii. Proiectul unește literatura cu orașul și propune o nouă formă de explorare culturală, la granița dintre ficțiune și realitate. Platforma include locuri relevante din istoria literară, spații care apar în opere literare și puncte importante din peisajul cultural contemporan, precum librării, biblioteci sau cafenele literare. Folosind tehnologia digitală ca limbaj cultural contemporan, proiectul transformă lectura într-o experiență accesibilă, interactivă și apropiată de modul în care publicul de astăzi descoperă și consumă cultura.

În primul an de dezvoltare, Harta Literară a ajuns la peste 500.000 de persoane în social media, a generat peste 60 de apariții în presa națională, a atras peste 15.000 de utilizatori activi pe platformă și a reunit peste 400 de participanți la evenimente. Tururile literare organizate în București, susținute de antropologul Gruia Bădescu și de scriitorii Andreea Răsuceanu, Florin Iaru, Claudiu Komartin și Simona Antonescu, s-au bucurat de un interes remarcabil, locurile fiind ocupate în foarte scurt timp. De asemenea, activitățile educaționale dedicate copiilor și profesorilor au confirmat potențialul proiectului de a apropia noi generații de literatura română prin metode interactive și experiențiale.

Construit pe patru direcții complementare – culturală, educațională, turistică și urbană –, Harta Literară își propune să continue dezvoltarea unei rețele naționale de orașe literare, să creeze noi trasee și experiențe culturale și să transforme literatura într-un mod viu și accesibil de a descoperi orașele României.

Proiectul Harta Literară (www.hartaliterara.ro) este inițiat de Tech and Tonic, un ONG care folosește creativ tehnologia pentru proiecte interdisciplinare și pentru a analiza impactul acesteia în societate.

Harta Literară este un proiect cultural co-finanţat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneriat media