Harvey Weinstein, către judecătorul care a pronunțat o nouă condamnare: „Dați dovadă de puțină clemență”. Câți ani de închisoare a primit acum

Harvey Weinstein, un renumit producător de la Hollywood, căzut între timp în dizgrație, a fost condamnat din nou, miercuri, la New York, la 15 ani de închisoare pentru o agresiune sexuală comisă asupra unei foste asistente de producție, în urma unor proceduri judiciare care au durat opt ani, scrie AFP.

Procurorul din Manhattan al statului New York a anunțat în iunie că voia să solicite 20 de ani de închisoare pentru aceste fapte, care erau pasibile de o pedeapsă maximală de 25 de ani de închisoare.

Noua condamnare intervine la aproape 10 ani după apariția #MeToo, un fenomen global declanșat de scandalul Weinstein, notează Agerpres.

Inculpat în 2018 la New York, Harvey Weinstein, fondatorul studioului Miramax, în prezent în vârstă de 74 de ani, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare în 2020 după o agresiune sexuală asupra fostei asistente de producție Miriam Haley în 2006, precum și pentru acuzații de viol asupra actriței Jessica Mann în 2013.

Un tribunal de apel a anulat însă acel verdict în 2024 din motive procedurale, însă noi procese au fost deschise ulterior. Fostul producător de film a fost găsit vinovat, din nou, în iunie 2025 de agresiune sexuală asupra asistentei Miriam Haley.

„Nu sunt un om violent, dați dovadă de puțină clemență”, a pledat fostul producător, care se deplasează acum într-un scaun cu rotile din cauza unor probleme de sănătate, înainte ca judecătorul Curtis Farber să pronunțe noua pedeapsă.

„Prezent scuzele mele sincere oricărei persoane pe care aș fi putut să o rănesc”, a adăugat el.

Miriam Haley a declarat în sala de judecată că ea ispășește deja „o pedeapsă pe viață” din cauza traumelor ce i-au fost induse de acea agresiune sexuală.

Harvey Weinstein continuă să nege toate acuzațiile formulate împotriva lui și vorbește în depozițiile sale doar despre relații sexuale consimțite.

În iunie 2025, producătorul filmelor „Pulp Fiction” și „Shakespeare in Love” a fost din nou găsit vinovat de faptele care o vizau pe Miriam Haley, însă a fost achitat de acuzațiile legate de o prezumtivă agresiune sexuală similară asupra unui model polonez, Kaja Sokola, în același an.

Condamnare în California

Jurații nu au reușit însă să se pună de acord în ceea ce privește acuzațiile formulate de actrița Jessica Mann. Ei au rămas cu opinii împărțite asupra faptelor în timpul celui de-al treilea proces, în mai 2026, iar Procuratura americană, în acord cu Jessica Mann, a renunțat la procedura judiciară.

Într-o procedură judiciară distinctă, în California, un tribunal de apel a ordonat în iunie să fie reevaluată pedeapsa de 16 ani de închisoare pe care Harvey Weinstein o ispășește pentru un viol comis asupra modelului și actriței Evgeniya Chernyshova la Los Angeles în 2013.

Tribunalul a confirmat totuși vinovăția sa în acest dosar.

Având în vedere vârsta lui înaintată și amploarea pedepselor anunțate, indiferent dacă ele vor fi ispășite simultan sau consecutiv, Harvey Weinstein ar trebui să își petreacă restul zilelor în spatele gratiilor.

Fostul producător influent din industria cinematografică americană a fost acuzat de hărțuire, agresiune sexuală și viol de peste 80 de femei, inclusiv de vedete precum Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow și Ashley Judd.

În octombrie 2017, după mai mulți ani marcați de zvonuri care sugerau că Harvey Weinstein se folosea de influența lui pentru a agresa sexual femei tinere, anchete jurnalistice publicate în The New York Times și The New Yorker au dezvăluit amploarea scandalului.

Unda de șoc care a urmat acelor dezvăluiri a contribuit la apariția mișcării #MeToo, devenită apoi un fenomen la scară planetară, oferind o voce victimelor violențelor sexuale din toate colțurile lumii.