Un mare lanț de magazine dispare din mall-urile din România. Cine l-a preluat

Grupul britanic Frasers a finalizat achiziția a 78 de magazine ale austriecilor de la Hervis din România și Ungaria, scrie Ziarul Financiar.

Finalizarea preluării a avut loc în iunie 2026, după obținerea aprobărilor de reglementare și îndeplinirea condițiilor precedente, a anunțat firma de avocatură CMS, care a asistat grupul britanic în tranzacție, conform Wall-Street.ro.

Acum a început procesul prin care cele 49 de magazine din țara noastră, multe aflate în mall-uri, vor trece de la marca Hervis la brandul Sports Direct, care se află în portofoliul britanicilor și este deja prezent pe piața din România.

Primul magazin sub brandul Sports Direct din România a fost deschis la Craiova, în 2024.

Grupul austriac Spar, care a vândut magazinele Hervis de la noi și din țara vecină, iniţial a renunţat la operaţiunile din România şi Ungaria, ca mai apoi să le cedeze și pe cele din Austria, Slovenia, Croaţia şi Bavaria (Germania), acestea fiind achiziționate de alte firme.

Retailerul de echipamente sportive Hervis a intrat pe piața din țara noastră în 2007.

În 2025, a închis anul cu pierderi de 63 de milioane de lei, în creștere față de anul precedent, potrivit datelor furnizate de compania austriacă pentru ZF.

Site-ul rețelei Hervis România a început din weekendul trecut să redirecționeze clienții către platforma sportsdirect.ro, potrivit Profit.ro.



Sursă foto: Dreasmtime.com