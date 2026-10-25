Hibridul, noul motor-rege al Europei. Mașinile electrice, dublu față de benzină în septembrie

Piața autoturismelor din Europa are în acest an o creștere la limită, în raport cu perioada similară din 2025, avansul fiind susținut în special de mașinile complet electrice, care cresc vertiginos, mai ales pe piețele mari din regiune, și de cele hibride, care ocupă de-acum primul loc în preferințele europenilor.

Europa a înmatriculat în luna septembrie 1,36 milioane de autoturisme, cu tot cu țările EFTA și Marea Britanie, din care 971.048 au fost mașinile din Uniunea Europeană. Creșterea din ultima lună a fost de +10,2%, ceva mai mare decât media anuală, care a ajuns, pe intervalul ianuarie – septembrie la 5,7% în UE și 6,3% pe toate țările din regiune, relevă analiza Profit.ro.

Autoturismele electrice au fost și în septembrie motorul principal de creștere, având un avans de 72,9% față de anul trecut, cu 290.117 vehicule, cu peste 120.000 de vehicule în plus, în timp ce hibridele (cu tot cu mild-hybrid) au depășit 330.000 de unități înmatriculate, având o creștere de 7,3%.

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