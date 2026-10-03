Hoarding, la /SAC – Când acumularea compulsivă devine artă / galerie foto

/SAC Berthelot a fost transformat într-un labirint cu lucruri de care cine știe când vom avea nevoie. Nimic nu s-a pierdut, totul a fost păstrat și aranjat într-o combinație de cercetare artistică, investigație antropologică și explorare teoretică asupra tendinței de a acumula bunuri.

Pornim de la fotografii cu lucruri – haine și PET-uri, farfurii și prosoape – la lucruri reale, atârnate pe balustradă, pe pereți, în camere întunecate – de la perdeluțe și covoare, bureți de vase uzați și plăci electronice la borcane cu murături, jucării, piese de mobilier și chei, de la plăci de ceramică la… păr capilar. Unele dintre acestea, împrumutate pentru expoziție prin contracte de comodat.

O încăpere „geme” de haine, printre care stau cofraje pentru ouă, cărți de joc cu cântărețe din anii 1980 – 1990, scrumiere folosite, oglinzi. Orice ar putea cineva vreodată să cumpere, să primească, să moștenească, dar fără să poată să le arunce, pentru că… cine știe când e nevoie de un bec ars ori de un abțibild.

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