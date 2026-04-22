Homeopatia nu este mai eficientă decât un placebo și poate „prezenta un risc” pentru sănătate, spune un raport al statului spaniol

„Homeopatia nu funcționează. Multe dintre aceste substanțe sunt atât de diluate încât este ca și cum ai dizolva un pachet de zahăr în Marea Mediterană”, a spus ministra Sănătății din Spania, citată de El Pais.

Rezultatele homeopatiei „nu depășesc efectul placebo”, nu există dovezi științifice care să ateste eficacitatea acesteia, iar utilizarea sa în locul altor terapii poate „prezenta un risc” pentru sănătatea pacienților, a stabilit un raport publicat marți de Agenția Spaniolă pentru Medicamente și Produse Medicale (AEMPS), o agenție de stat subordonată Ministerului Sănătății.

Concluzia este o reiterare a poziției exprimate de comunitatea științifică de ani de zile, scrie cotidianul spaniol El Pais.

Documentul nu exercită o obligație legală: produsele homeopate sunt legale în Spania și pot continua să fie vândute în farmacii în anumite condiții, așa cum se întâmplă în prezent.

Industria a înregistrat vânzări de peste 30 de milioane de euro în 2023, conform datelor furnizate El Pais de firma de consultanță HMR.

„Nu contează ce iei, ci ce încetezi să mai iei”

Raportul oferă o analiză cuprinzătoare a literaturii științifice publicate între 2009 și 2026 și a inclus doar studii clinice efectuate pe oameni care îndeplinesc cele mai înalte standarde: randomizate și controlate.

Atunci când autoritățile din domeniul sănătății au examinat această literatură, au constatat că homeopatia este ineficientă în vindecarea oricăreia dintre afecțiunile pe care pretinde că le tratează și că poate avea chiar efecte secundare în cazul preparatelor care conțin ingrediente active de origine vegetală.

Ministra Sănătății, Mónica García, a fost categorică într-o declarație pe această temă.

„Homeopatia nu funcționează. Am analizat toate dovezile științifice disponibile, iar concluzia este următoarea: nu este mai eficientă decât un placebo. Multe dintre aceste substanțe sunt atât de diluate încât este literalmente ca și cum ai dizolva un pachet de zahăr în Marea Mediterană”, a spus ea.

Ministra a subliniat, de asemenea, că adevăratul risc pentru sănătate al homeopatiei constă în utilizarea acesteia ca înlocuitor pentru tratamentele care funcționează cu adevărat. „Nu contează ce iei, ci ce încetezi să mai iei”, a spus ea.

O strategie a autorităților spaniole

Cu câțiva ani în urmă, Ministerul Sănătății din Spania a identificat 73 de pseudoterapii, printre care și homeoterapia, și a început să publice rapoarte cu privire la acestea.

Pandemia Covid a încetinit semnificativ acest proces, iar planul a fost suspendat pentru câțiva ani. Raportul publicat marți se concentrează pe homeopatie, care beneficiază de cea mai puternică industrie.

În cazul homeopatiei, există 10.000 de medici înregistrați care recomandă produsele sale în cadrul consultațiilor, potrivit Societății Spaniole de Medicină Homeopatică (SEMH).