Horror Vacui, cel mai lung eveniment teatral din lume, are loc la București și explorează istoria abandonului din perioada comunistă

Asociația A.R.T. Fusion anunță cel mai lung eveniment teatral din lume, ce va avea loc în luna februarie la București. Horror Vacui este un act artistic de amploare, o reprezentație de tip teatru durațional susținută de peste 500 de actori, ce va avea loc între 15 și 22 februarie 2025, la Galeria de Artă Galateca din București, timp de 7 zile, 24 de ore din 24, și va reprezenta o premieră la nivel mondial. Horror Vacui își propune să realizeze o mediere emoțională și să facă un apel pentru recunoașterea unei părți a trecutului traumatic al României, pentru a pune lumină pe tema abandonului copiilor din țara noastră și pe istoria acestui fenomen din perioada comunistă. Acesta este primul demers organizat de Asociația A.R.T. Fusion sub umbrela Papercuts, o inițiativă ce își propune să încurajeze schimbarea socială prin mai multă reziliență culturală și civică.

Publicul este invitat să contribuie cu testimoniale sau povești personale despre abandon, care pot fi incluse în performance și interpretate de actori, accesând acest formular: https://bit.ly/formular-papercuts. Tot aici se pot înscrie voluntari pentru a sprijini desfășurarea evenimentului la fața locului.

Printre actorii care se vor alătura se numără Maia Morgenstern, Ofelia Popii, Ada Galeș, Mihaela Sîrbu, Richard Bovnovski, Nicoleta Lefter, Tudor Cucu Dumitrescu, dar și Kate Pendry, o actriță britanică-norvegiană câștigătoare a premiului Ibsen, precum și alți scriitori și jurnaliști de renume internațional.

Acest demers cultural încearcă să aducă în discuție un punct de ruptură profund în istoria României. Peste 1 milion de copii au fost abandonați în perioada comunismului, devenind victime ale unui sistem care i-a transformat în „copiii nimănui”. Până astăzi, statul român nu deține date concrete despre această realitate tragică și continuă să ignore responsabilitatea față de această parte vulnerabilă a societății. Papercuts și Horror Vacui împing limitele culturii și pe cele ale implicării sociale și vin să provoace o recunoaștere a trecutului, creând premise pentru un viitor mai responsabil.

Horror Vacui: un performance despre gol și recunoaștere

Horror Vacui abordează tema abandonului, a golului și a responsabilității colective. Tradus ca „fobia de gol”, reprezentația va avea loc timp de 7 zile non-stop, cu un impresionant efort artistic: 505 actori (câte 3 actori pe oră), 505 texte despre gol și despre antonimul abandonului. Aceste texte, dintre care jumătate sunt bazate pe mărturii și povești arhivate de Muzeul Abandonului, conturează o meditație colectivă despre recunoașterea trecutului și reconstrucția viitorului. Mai mult decât atât, inițiativa își propune să creeze un spațiu intim și continuu de dialog înspre găsirea unor soluții. Acest spațiu va funcționa ca o punte de mediere între trecut și viitor, păstrând vie prezența și reflecția pe tot parcursul săptămânii. Un element esențial al proiectului este faptul că, indiferent de moment, în acest loc din București va exista mereu cineva disponibil pentru a vorbi despre aceste subiecte, fie că publicul vine să asculte, fie că nu. Participarea este gratuită, iar programul detaliat va fi anunțat în curând pe rețelele de socializare ale proiectului.

Alexandru Ivănoiu, actor, dramaturg și inițiator al proiectului: „Trăim vremuri complicate, în care izolarea și abandonul persistă sub diverse forme în jurul nostru. Ne gândim la Papercuts ca la o platformă de fitness civic, un spațiu de mediere între trecut și viitor. Prin Horror Vacui, căutăm să scriem alături de spectatori o scrisoare deschisă statului român, pentru ca acesta să recunoască public ororile comise între anii 1966 și 1990 și să facă această recunoaștere cu o promisiune pentru viitor. Peste 1 milion de copii abandonați atunci sunt astăzi parte din societate, dar se confruntă cu dificultăți de integrare. Horror Vacui este o încercare a artei de a-și întări potențialul său politic și empatic.”

Muzeul Abandonului este partenerul acestui proiect, oferind un cadru arhivistic și emoțional pentru explorarea temei.

Oana Drăgulinescu, fondator Muzeul Abandonului: „Muzeul Abandonului are ca scop scoaterea la lumină a acestei imense traume colective a României – abandonul. Cu cât ignorăm această rană, cu atât ea va săpa mai adânc în țesutul social, necrozând din ce în ce mai multe paliere ale emoționalului colectiv. Horror Vacui și proiectul Papercuts sperăm să fie niște declanșatoare de acțiune și responsabilitate. Dacă ne dorim o societate mai incluzivă, mai empatică, mai responsabilă, avem fiecare ceva de făcut în acest sens.”

Papercuts – o inițiativă pentru schimbare civică

Papercuts este un proiect care propune instrumente de implicare civică activă, oferind un spațiu unde utilizatorii pot dona timp și primi sarcini concrete pentru a deveni cetățeni mai implicați. Inițiativa își propune să educe și să antreneze oamenii pentru a deveni actori activi ai schimbării, prin activități precum scrierea de scrisori și e-mailuri către parlamentari, organizarea și participarea la dezbateri publice sau înțelegerea legalității protestelor. Deși proiectul pornește de la problema abandonului, viziunea pe termen lung este ca acest antrenament de implicare civică să fie aplicabil pe o gamă mai largă de subiecte critice din România. De la servicii sociale, educație, sănătate și justiție, până la politică, Papercuts își dorește să creeze o comunitate pregătită să contribuie activ la rezolvarea problemelor dureroase care afectează societatea noastră.

Papercuts este o inițiativă bilaterală finanțată prin Granturile SEE și Norvegiene – Fondul Național Bilateral în cadrul Programului RO-CULTURA. Valoarea totală a proiectului este de 562.842 lei (113.102,24 euro) și are o durată de implementare de patru luni, în perioada octombrie 2024 – februarie 2025.

***

Despre Granturile SEE și Norvegiene

Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei la o Europă verde, competitivă și incluzivă. Există două obiective generale: reducerea disparităților economice și sociale în Europa și consolidarea relațiilor bilaterale dintre țările donatoare și 15 țări UE din Europa Centrală și de Sud și Țările Baltice. Cele trei țări donatoare cooperează strâns cu UE prin intermediul Acordului privind Spațiul Economic European (SEE). Între 1994 și 2014, donatorii au furnizat 3,3 miliarde EUR prin scheme consecutive de granturi. Pentru perioada 2014-2021, granturile SEE și Norvegiene se ridică la 2,8 miliarde EUR.

Despre Programul RO-CULTURA

Programul RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.

Despre Asociația A.R.T. Fusion

Ne place să spunem că A.R.T. Fusion a luat naștere din dorința de a face o schimbare și din pasiune pentru Teatru Forum. Mai exact, în 2005, 7 tineri motivați să producă o schimbare în viața altor tineri, îndrăgostiți fiind de metoda Teatru Forum, s-au reunit undeva într-un beci din București și au ajuns la concluzia că au nevoie de o organizație a lor. Nu știau foarte multe despre ce înseamnă ONG-urile în general, dar știau sigur că vor să producă o schimbare în comunitatea în care trăiesc, că au descoperit metoda perfectă pentru așa ceva – Teatru Forum -, că vor ca și alți tineri să o descopere și că au alături oameni dragi, cu pasiuni comune.

Așa a luat naștere Asociația A.R.T. Fusion (cu “A”, de la Atitudine, “R” de la “Realitate” și “T” de la “Transformare”) – un adevărat motor de schimbare socială și globală, care găsește resurse constante pentru a se alimenta cu energie – chiar și când ai crede că nu mai are de unde – deoarece resursa adevărată pentru orice energie de care am avea nevoie în A.R.T. Fusion este nevoia uriașă de schimbare în lume și pasiunea oamenilor care pun umărul la treabă.

Parteneriat media