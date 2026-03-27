HUAWEI WATCH GT Runner 2. Ceasul inspirat de un maratonist legendar, dar potrivit pentru toți alergătorii

Alergarea este cel mai accesibil și îndrăgit sport de masă din lume. Fie că alergi de plăcere sau în mod profesionist, este important să ai un ghidaj clar pe parcursul cursei, o monitorizare exactă a activității fizice și indicații eficiente privind recuperarea după efort. Acestea sunt doar câteva dintre funcțiile pe care ți le pune la dispoziție noul HUAWEI WATCH GT Runner 2, un ceas gândit special pentru alergători, indiferent de nivelul de pregătire. Rezultatul unei colaborări dintre HUAWEI și atleți cu performanțe remarcabile la nivel mondial, WATCH GT Runner 2 este disponibil în magazinul online HUAWEI Store.

Noul smartwatch susține antrenamentele bazate pe date științifice, vine cu abilități revoluționare în materie de poziționare GPS și se fixează în mod confortabil pe încheietura mâinii. Asta pentru că, în realizarea lui, HUAWEI a valorificat expertiza legendarului maratonist Eliud Kipchoge și a dsm-firmenich Running Team, echipa profesionistă de alergători care îl susține, pentru a duce la un alt nivel inovațiile tehnologice ale dispozitivelor sale purtabile.

Cine este Eliud Kipchoge și cum a devenit „regele maratonului”

Eliud Kipchoge (41 de ani) este un atlet kenyan cunoscut drept „regele maratonului”. În 2019, el a făcut istorie, terminând maratonul de la Viena într-o oră, 59 de minute și 40 de secunde și devenind primul om care a reușit să încheie o astfel de cursă în mai puțin de două ore. „Nicio ființă umană nu este limitată” este deviza lui Eliud Kipchoge, care se confirmă odată cu fiecare dintre performanțele sale.

Pe lângă acest record, atletul are în palmares numeroase premii, printre care două medalii de aur olimpice și 11 titluri la maratoane mondiale de top. Eliud Kipchoge este renumit și pentru abordarea sa disciplinată a antrenamentelor și pentru faptul că alege să integreze metode științifice în pregătirea sportivă. Kipchoge este un adevărat ambasador al spiritului alergării, care inspiră oameni din întreaga lume să adopte un stil de viață mai sănătos prin practicarea acestui sport.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 și Eliud Kipchoge

Un ceas mai ușor decât un ou

De altfel, HUAWEI WATCH GT Runner 2 a fost creat tocmai din dorința de a oferi un dispozitiv inovator, adaptat nevoilor alergătorilor de la orice nivel, pentru ca experiența profesională de alergare să fie transformată într-una mult mai accesibilă.

Smartwatch-ul are un cadran cu contururi bine gândite astfel încât să urmeze structura anatomică a încheieturii, pentru o potrivire confortabilă și sigură. Fabricat din titan de calitate aerospațială, extrem de rezistent, WATCH GT Runner 2 este cel mai ușor ceas metalic pentru alergare din industrie. Alături de cureaua țesută AirDry, care lasă pielea să respire chiar și când te antrenezi foarte intens, ceasul cântărește 43,5 grame, adică este mai ușor decât un ou. Practic, în timpul alergării aproape nu vei simți că îl porți.

Date clare de poziționare în orice moment

Pe lângă libertatea de mișcare, pentru alergători este important să aibă acces la informații exacte privind poziționarea pe traseu. Ca să răspundă acestei nevoi, HUAWEI WATCH GT Runner 2 este dotat cu o arhitectură de antenă 3D flotantă, care poate capta eficient semnalul, inclusiv în medii dificile, precum tunelurile sau zonele urbane cu clădiri înalte, înregistrând date de poziționare extrem de precise.

Funcții inteligente pentru monitorizarea alergării

Pentru monitorizarea performanțelor fizice, ceasul vine cu o serie de funcții profesionale care oferă analize inteligente și recomandări centrate pe utilizator. Running Power te va ajuta să înțelegi mai clar intensitatea efortului de alergare pentru a-ți ajusta ritmul. WATCH GT Runner 2 include și un algoritm revoluționar de detectare a pragului de lactat, datorită căruia vei putea să-ți planifici antrenamentul pe baza unor date științifice, știind cât de mare este rezistența ta.

Running Ability Index evaluează tehnica și eficiența alergării, iar modul Intelligent Marathon, o premieră în industrie, îți pune la dispoziție măsurători precise și analize detaliate pentru a te ajuta să îți depășești recordurile personale. Acesta include opțiuni precum Smart Training Plan sau Smart Refuel, care îți amintește în timpul cursei că trebuie să bei apă.

După alergare, modul stretching și modul de recuperare îți oferă ghidaj pentru ameliorarea tensiunii musculare și indicații despre ce mai ai de îmbunătățit. În plus, WATCH GT Runner 2 este dotat cu o funcție ECG pentru a evalua starea de sănătate a inimii, astfel că după 30 de minute de exerciții fizice continue, ceasul îți va recomanda să faci o scurtă verificare.

Până la două săptămâni de autonomie a bateriei

Smartwatch-ul se remarcă și printr-o autonomie ridicată a bateriei. Concret, WATCH GT Runner 2 asigură până la 32 de ore de monitorizare continuă a activităților sportive, adică echivalentul a cinci curse complete de maraton sau al unui ultramaraton de 100 km.

Bateria sa rezistă până la 7 zile în condiții de utilizare obișnuită și până la două săptămâni de folosire mai puțin intensă.

Iar pentru ca sesiunile tale de alergare să fie mai distractive, ceasul vine și cu funcția Standalone Music Playback. Aceasta îți permite să încarci playlist-ul sau cărțile tale audio favorite direct pe ceas și să le asculți prin căștile Bluetooth sau difuzorul încorporat.

Alege modelul WATCH GT Runner 2 preferat din HUAWEI Store

Smartwatch-ul este disponibil în trei variante de culoare: Dawn Orange, Dusk Blue și Midnight Black. Poți achiziționa noul HUAWEI WATCH GT Runner 2 din magazinul online HUAWEI Store și din rețeaua partenerilor oficiali, la prețul de 1.999 lei. La cumpărarea ceasului direct din HUAWEI Store, vei beneficia de o reducere de 150 de lei și vei primi o curea în plus, 10X HUAWEI Points, abonare gratuită timp de o lună la Watch Face VIP, un an de extra-garanție, precum și pachetul Multipass, care include aplicații premium la care HUAWEI oferă o versiune de utilizare gratuită pentru 60 – 90 de zile.

Articol susținut de HUAWEI