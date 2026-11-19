Internaționalul român Ianis Hagi, 28 de ani, nu a mai jucat în Superliga din 2019, la Farul Constanța.

Fiul selecționerului nu evoluează constant în Turcia, la Alanyaspor, și e dorit la FCSB.

„Ianis Hagi poate să vină la mine la orice oră. Unul e Ianis în România, unul e în străinătate. El e om să stea cu familia aici, are drag de țară. Ianis dacă vine în România e de 5 ori mai valoros.

Aici se simte el bine, cu familia lui, cu părinții lui, cu socrii lui. Vorbesc eu cu Gică, dacă e. O să vorbesc cu Gică. Vorbesc cu Hagi, pentru mine ar fi extraordinar Ianis.

Pe Ianis îl iubesc atât de mult că nu o să-i spun niciun cuvânt. Îmi place de Ianis, nu am întâlnit un copil cu respect atât de mare față de părinți. Am stat cu ei la masă și am văzut. Îl iubesc și nu am cum să-l critic. Nu aș suporta să-l văd cu capul în jos.

Ianis are calitate, dar scade din calitate între străini, sunt oameni și oameni. Sunt oameni care sunt puternici aici, pe pământul lor”, a spus patronul FCSB, Gigi Becali, într-o conferință de presă.

Mutu nu crede că Ianis Hagi va semna cu FCSB

Hagi Jr. a evoluat doar 240 de minute în 8 meciuri în acest sezon, în campionatul Turciei, și a bifat un assist.

Fost jucător important al României, Adrian Mutu este însă de părere că Ianis Hagi nu se va întoarce în Liga 1.

„Nu se va întâmpla niciodată! Eu cred că ar trebui să-l ia pe Man. Vorbiți de Ianis, dar Man are mai puține minute și a mai fost la FCSB.

Îi spun lui Gigi, că poate se uită la televizor, să îl ia pe Man, îl pune în dreapta, și pe Ianis, în spatele vârfului, cu Drăguș. Și pe Mihăilă, că nici el nu joacă. Face super echipă. N-are Gigi bani?”, a declarat Adrian Mutu, citat de digisport.ro.