Ianis Zicu, supărat pe jucători după ce Farul a pierdut meciul cu Csikszereda: „Le-am spus asta toată săptămâna”

Ianis Zicu, antrenorul echipei Farul Constanța, s-a declarat dezamăgit după înfrângerea suferită pe terenul celor de la FK Csikszereda, scor 0-1, în etapa a 30-a din SuperLiga.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Eppel (’71), iar gazdele au ratat și un penalty, în prima repriză, prin Paszka (’35).

„În acest moment este mult de vorbit, nu aș vrea să spun lucruri pe care poate ar fi mai bine să le țin pentru mine. Am pierdut un joc care a început în așa fel încât părea că ne poate aduce un rezultat pozitiv.

A venit penalty-ul ratat, apoi golul din faza fixă. Cred că le-am spus toată săptămâna că sunt foarte buni la faze fixe, probabil cei mai buni din campionat la acest capitol.

Mă gândesc doar la următorul joc, care are o importanță maximă, nu trebuie să ne uităm mai departe de atât. Este o cădere, încercăm să găsim soluții. Este a treia înfrângere consecutivă și, din păcate, nu am ieșit încă din această pasă. Momentul acesta este unul important.

Nu mă leg de absențe, jucătorii nu trebuie să aibă alibiul ăsta, dar nu poți să câștigi când nu dai la poartă. Dezamăgirea nu este cea mai importantă, ci să realizăm ce trebuie și să facem mai mult în joc. Când intri supărat și începi meciul următor fără încredere… important este să dăm mai mult cu toții.

În acest moment, cred că jucătorii importanți și cu mai multă experiență trebuie să fie înaintea lui Rafael Munteanu (n.r. portarul). El are viitorul lui, dar important este ca jucătorii să aibă reacție în meciul următor. Mulți jucători au trăit același sentiment anul trecut, diferența de puncte este infimă, iar, din păcate, sezonul este foarte asemănător cu cel trecut”, a spus Ianis Zicu, la Prima Sport, citat de gsp.ro.

În urma acestui rezultat, Farul termină sezonul regular cu 37 de puncte și va intra în play-out cu 19 (va beneficia de rotunjire). De cealaltă parte, Csikszereda a acumulat 32 de puncte, astfel ca va începe lupta pentru evitarea retrogradării cu 16 puncte.