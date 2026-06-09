Ieftinire la pompă. În ce benzinării din România au scăzut astăzi prețurile la motorină și benzină
Marile lanțuri de distribuție a carburanților au scăzut din nou prețurile, iar cele mai mari ieftiniri la benzină și motorină sunt în rețelele Petrom și OMV, scrie Economica.net.
- În două zile, benzina s-a ieftinit cu 40 de bani pe litru, iar motorina cu 30 de bani pe litru.
Marți după-amiază, Petrom a scăzut prețul benzinei standard cu 20 de bani pe litru, la fel ca OMV. La motorină standard, ieftinirea este cu 15 bani pe litru, conform Economica.net.
Și la Rompetrol benzina și motorina s-au ieftinit cu 5 bani pe litru. Și celelalte lanțuri au făcut modificări de prețuri.
Cât costă benzina, marți, la stațiile din București
Petrom: 9,22 lei
OMV: 9,28 lei
Rompetrol: 9,28 lei
MOL: 9,338 lei
Lukoil: 9,33 lei
SOCAR: 9,44 lei
Cât costă motorina, marți, la stațiile din București
Petrom: 9,23 lei
OMV: 9,29 lei
Rompetrol: 9,29 lei
MOL: 9,34 lei
Lukoil: 9,44 lei
SOCAR: 9,39 lei