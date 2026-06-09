Ieftinire la pompă. În ce benzinării din România au scăzut astăzi prețurile la motorină și benzină

Marile lanțuri de distribuție a carburanților au scăzut din nou prețurile, iar cele mai mari ieftiniri la benzină și motorină sunt în rețelele Petrom și OMV, scrie Economica.net.

În două zile, benzina s-a ieftinit cu 40 de bani pe litru, iar motorina cu 30 de bani pe litru.

Marți după-amiază, Petrom a scăzut prețul benzinei standard cu 20 de bani pe litru, la fel ca OMV. La motorină standard, ieftinirea este cu 15 bani pe litru, conform Economica.net.

Și la Rompetrol benzina și motorina s-au ieftinit cu 5 bani pe litru. Și celelalte lanțuri au făcut modificări de prețuri.

Cât costă benzina, marți, la stațiile din București

Petrom: 9,22 lei

OMV: 9,28 lei

Rompetrol: 9,28 lei

MOL: 9,338 lei

Lukoil: 9,33 lei

SOCAR: 9,44 lei

Cât costă motorina, marți, la stațiile din București

Petrom: 9,23 lei

OMV: 9,29 lei

Rompetrol: 9,29 lei

MOL: 9,34 lei

Lukoil: 9,44 lei

SOCAR: 9,39 lei