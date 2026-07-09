Ierarhia pentru admiterea la liceu 2026 a fost publicată. Ghidul pentru completarea opțiunilor

Ierarhia județeană și ierarhia la nivelul municipiului București a absolvenților de clasa a VIII-a care participă la admiterea la liceu în anul școlar 2026-2027 au fost publicate joi, 9 iulie, de Ministerul Educației și Cercetării. Tot astăzi, ministerul a publicat și un ghid cu informații utile pentru completarea fișelor de opțiuni și etapele admiterii la liceu.

Clasamentele au fost afișate după publicarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională 2026 și reprezintă unul dintre pașii importanți înainte de completarea fișelor de opțiuni pentru admiterea la liceu.

Tot astăzi, Ministerul Educației a publicat și un ghid cu informații utile pentru elevi și părinți privind admiterea la liceu din acest an.

Unde poate fi verificată ierarhia pentru admiterea la liceu 2026

Elevii pot consulta ierarhia județeană sau pe cea a municipiului București pe site-ul dedicat admiterii la liceu.

Clasamentele sunt publicate anonimizat, pe baza codurilor individuale primite de candidați, și arată poziția fiecărui elev în ierarhia județeană, în funcție de media de admitere.

Ierarhia este folosită în etapa de completare a fișelor de opțiuni și înaintea repartizării computerizate la liceu.

Când se completează fișele de opțiuni

Conform calendarului admiterii, fișele de opțiuni se completează în perioada 13-20 iulie 2026, la școala de proveniență, cu sprijinul profesorilor diriginți și al părinților. Ministerul recomandă elevilor să verifice programul stabilit de fiecare școală pentru această etapă.

Prima repartizare computerizată va avea loc pe 22 iulie 2026, iar dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați se depun în perioada 23-28 iulie 2026.

Ce recomandă Ministerul Educației înainte de completarea opțiunilor

În ghidul publicat joi, Ministerul Educației recomandă elevilor:

să consulte ultimele medii de admitere din anii anteriori și poziția lor în ierarhia județeană, cu precizarea că aceste informații sunt orientative;

să stabilească o listă cu liceele și specializările dorite, împreună cu codurile aferente;

să completeze opțiunile în ordinea preferințelor, de la cea mai dorită la cea mai puțin dorită;

să treacă un număr cât mai mare de opțiuni în fișa de înscriere.

Ministerul atrage atenția că introducerea unui număr prea mic de opțiuni sau completarea greșită a codurilor poate duce la nerepartizarea candidatului sau la repartizarea la o specializare nedorită. De asemenea, după introducerea opțiunilor în sistem, elevii trebuie să verifice cu atenție fișa înainte de a o semna.

FOTO Facebook Ministerul Educației și Cercetării

Ce urmează după repartizarea computerizată

După repartizarea computerizată din 22 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele la liceele la care au fost repartizați în perioada 23-28 iulie 2026.

În perioada 29-31 iulie vor fi soluționate cazurile speciale de admitere, iar pe 31 iulie vor fi afișate locurile rămase libere după prima etapă.

Pentru elevii care nu au fost repartizați în prima etapă, înscrierea în etapa a doua este programată între 10 și 12 august, iar repartizarea va avea loc în 17-18 august 2026.