Rezultate finale Evaluare Națională 2026. Elevii află notele după contestații

Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026, după soluționarea contestațiilor, sunt publicate astăzi. Elevii de clasa a VIII-a vor putea afla notele finale până la ora 12:00, pe platforma oficială evaluare.edu.ro și la avizierele centrelor de examen.

Înainte de soluționarea contestațiilor, rata de promovare la Evaluarea Națională 2026 a fost de 79%, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației.

Ministerul Educației va publica miercuri, 8 iulie, rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026, după soluționarea tuturor contestațiilor depuse de elevi.

Conform calendarului oficial, notele vor fi afișate cel târziu la ora 12:00, atât pe platforma evaluare.edu.ro, cât și la avizierele centrelor de examen.

La fel ca în anii anteriori, rezultatele vor fi publicate în format anonimizat. Elevii își vor putea identifica notele folosind codurile individuale primite înainte de prima probă scrisă.

Numărul contestațiilor, cel mai mic din ultimii șapte ani

La Evaluarea Națională 2026 au fost depuse aproximativ 14.700 de contestații. Este cel mai mic număr de contestații din ultimii șapte ani și cu peste 4.000 mai puține decât în 2025, când au fost înregistrate 19.101 contestații, potrivit Edupedu.

2026 este și al doilea an în care elevii au avut posibilitatea să își vizualizeze lucrările înainte de a decide dacă depun contestație.

Duminică, ministrul Educației, Mihai Dimian, anunța că procesul de soluționare a contestațiilor era aproape încheiat: erau reevaluate 90,5% dintre lucrările contestate la Limba și literatura română, 90,7% la Matematică și 98,5% la Limba și literatura maternă.

Rata de promovare înainte de contestații la Evaluarea Națională 2026 a fost de 79%. Mai exact, 113.192 de elevi din cei 143.251 care au susținut toate probele au obținut medii mai mari sau egale cu 5.

Cum se calculează media pentru admiterea la liceu

Media de admitere se calculează exclusiv pe baza notelor obținute la probele scrise ale Evaluării Naționale.

Aceasta reprezintă media aritmetică a notelor, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, și este folosită la repartizarea computerizată în licee.

În cazul elevilor care au studiat în limbile minorităților naționale și au susținut și proba la limba maternă, metodologia permite ca nota de la această probă să nu fie inclusă în media de admitere, dacă este depusă o declarație în termenul prevăzut de calendar.

Calendar admitere la liceu 2026

8 iulie: Anunțarea rezultatelor la Evaluarea Națională 2026, după soluționarea contestațiilor.

9 iulie: Va fi publicată ierarhia la nivel județean și pentru București a absolvenților clasei a VIII-a, realizată în funcție de media de admitere. Aceasta reprezintă unul dintre cele mai importante repere pentru completarea opțiunilor din fișa de înscriere.

13-20 iulie: Absolvenții clasei a VIII-a, împreună cu părinții și diriginții, completează opțiunile din fișele de înscriere pentru admiterea la liceu. În același interval sunt introduse și verificate datele în aplicația informatică utilizată pentru repartizarea computerizată.

22 iulie: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat, iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi.

23-28 iulie: Candidații declarați admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați.

29 – 31 iulie: Comisiile județene și Comisia de admitere a municipiului București soluționează situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată.

Cum funcționează repartizarea computerizată pentru admitere liceu 2026

Repartizarea computerizată se realizează la nivel național și ia în considerare:

Media de admitere

Opțiunile completate în fișa unică

Numărul de locuri disponibile la licee

Admitere liceu 2026. Ce trebuie să știe elevii și părinții despre completarea opțiunilor pentru liceu

Ministerul Educației a publicat, vineri, o listă cu recomandări înainte de completarea opțiunilor pentru admiterea la liceu: