IKEA România va deschide pe 3 decembrie, în București, primul IKEA Shop din țară și din Europa de Sud-Est, informează compania.

Este vorba de un nou format de magazin, de dimensiuni mai mici. Viitorul magazin va fi situat în Jumbo Center, pe strada Progresului, în Sectorul 5 din București, iar deschiderea oficială va avea loc pe 3 decembrie, la ora 10:00.

Potrivit companiei, spațiul include amenajări care oferă inspirație pentru diferite încăperi ale locuinței, o selecție de mobilier și accesorii pentru casă, precum și zone de cumpărături cu autoservire. Oferta este completată de un Bistro și un Magazin de Delicatese Suedeze.

În noul IKEA Shop, clienții vor găsi:

Un spațiu compact de aproximativ 2.400 mp, cu peste 2.000 de produse utile în viața de zi cu zi sau articole de sezon;

Configurații de încăperi și soluții de amenajare inteligente, la prețuri accesibile, pentru viața de acasă;

O selecție de aproximativ 150 de articole de mobilier disponibile pentru cumpărare și ridicare imediată din zona de autoservire;

Posibilitatea de a comanda produse din întreaga gamă IKEA, cu livrare la domiciliu sau ridicare din IKEA Shop ori dintr-un alt Punct de Ridicare Comenzi IKEA din țară;

Consultanță și sprijin specializat pentru planificarea și amenajarea locuinței;

O selecție de preparate și produse alimentare suedeze, printre care celebrele chifteluțe IKEA, alături de binecunoscutul hotdog IKEA.

Testat pentru prima dată în Marea Britanie și Polonia, în 2025, formatul compact a fost extins ulterior în mai multe piețe europene și în Canada.