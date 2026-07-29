Apelul lui Ilie Bolojan către populație, după oprirea centralei de la Cernavodă: Să aibă grijă cât consumă în cele mai importante 3 ore de seara

Premierul interimar Ilie Bolojan i-a îndemnat pe cetățeni și pe marii consumatori industriali „să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare” a consumului de energie electrică între orele 20 și 23, „atunci când avem un deficit”.

Oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, ca urmare a debitului scăzut al Dunării, „ne afectează”, iar „această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării”, a explicat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi24.

„Nu există probleme legate de importuri, dar în perioada următoare pot exista”

Potrivit premierului, cele două unități de la Cernavodă „produceau în jur de 1.300 de MW, ceea ce reprezintă aproape 20% din consumul nostru într-o zi în această perioadă”.

„Ca atare, vom fi puși în situația ca, pe de o parte, să pornim tot ce se poate porni, din punct de vedere al producției pe gaz, pe fotovoltaic, pe stocare, pe eolian și, de asemenea, să recurgem la importuri. Zona de importuri critică este în perioada de seară, între orele 20 și 23. România și astăzi importă (…). Din aproximativ 7.000 de MW, am importat cred că în aceste zile cam 1.700 de MW seara”, a adăugat Bolojan.

El a precizat că, în aceste condiții, România va fi nevoită să importe „o cantitate ceva mai mare” de energie electrică.

„În momentul de față, nu există probleme legate de importuri, dar în perioada următoare pot exista astfel de probleme. De ce? Seceta afectează și celelalte centrale. Cel puțin un grup din Ungaria, de la Paks, a fost și el deconectat, de la aproape 2.000 de MW au ajuns la 1.200 aproximativ, deci și acolo există necesitatea de a importa din altă parte”, a continuat premierul Bolojan.

Apelul premierului către consumatori

Ilie Bolojan a lansat un apel pentru reduceri voluntare ale consumului de energie electrică în perioada de seară.

„Folosesc acest prilej să fac un apel către cetățenii României, către marii consumatori industriali să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară (…), de la 20, la 23, atunci când avem un deficit de energie. În rest, nu sunt niciun fel de probleme în cursul zilei, pentru că avem o producție importantă pe componenta de fotovoltaic, de eolian și, treptat, treptat, s-a dezvoltat și stocarea”, a mai explicat premierul interimar.

El a spus că „acum vedem ce înseamnă să nu fi făcut de-a lungul anilor investiții în această zonă de energie, care să ne creeze rezerve de capacitate, în așa fel încât să putem trece peste astfel de perioade”.

„O astfel de secetă n-a mai fost de mulți ani și, deci, afectează puternic nivelul Dunării (…). Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării care să crească nivelul Dunării”, a mai declarat Ilie Bolojan.