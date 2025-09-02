Ilie Bolojan desființează un „fake” lansat recent de George Simion pe tema ucrainenilor din România: „Astfel de argumente nu stau în picioare”

Premierul a criticat o postare a iderului AUR care sugera că faptul că cetățenii ucraineni au beneficiat de servicii medicale gratuite din partea statului român a fost o povară pentru bugetul României.

Bolojan a comentat marți seara la Digi 24 o postare a lui SImion în care apăreau Volodimir Zelenski și Maia Sandu și pe care scria „Nu uita să-ți plătești taxele, alte țări depind de tine”.

„E cea mai simplistă linie de atac și astfel de argumente nu stau în picioare, pentru că deficitele noastre sunt generate de cheltuieli prea mari pe componentele de pensii, salarii, aparat public supradimensionat, sunt generate de venituri prea mici pe componentele de excepții pe care le-am făcut și pe supracontractări de investiții care nu pot fi finanțate din ceea ce avem astăzi, în ritmul pe care îl avem. Acestea sunt cauzele cumulate ale deficitului. Este un fake, dar din nou trebuie să fim onești cu românii. Avem sub 100.000 de cetățeni ucraineni, din care parte s-au stabilit în România, parte au tranzitat România. Mulți sunt oameni cu copii mici, care au fugit din calea războiului, normal că în această perioadă, au avut servicii de sănătate asigurate. Dar noi eram 6.3 milioane de oameni care contribuiam la bugetul de sănătate și eram 16.5 milioane de oameni care beneficiam. Păi la diferența asta de 10 milioane care este impactul 10.000 de oameni care poate ajung în sistemul de sănătate sau nu? Și da, România din punctul acesta de vedere, cel puțin în ultimii doi ani, le-a asigurat această facilitate. Eu cred că de la 1 ianuarie anul viitor, acest tip de facilitate, cel puțin pentru cei care trebuiau să se integreze, nu mai trebuie asigurată”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi 24.