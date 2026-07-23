Ilie Bolojan, despre blocajul de la Cadastru, după atacul cibernetic în urma căruia datele au ajuns la vânzare pe internet: „Cred că este o lecţie”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre blocajul la Agenția de Cadastru (ANCPI), că în prezent este în fază de finalizare transferul în cloud-ul guvernamental al aplicaţiei care rulează baza de date, iar vineri se va realiza o evaluare a securităţii aplicaţiei.

Conform lui Bolojan, estimarea este că în cursul săptămânii viitoare se va relua activitatea Agenţiei şi va fi posibilă accesarea bazei de date.

Premierul interimar spus că, din datele pe care cei care lucrează – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), Serviciul Român de Informaţii (SRI) şi Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC) – nu au fost afectate datele legate de proprietăţi.

El a arătat că în prezent se află în fază de finalizare transferul în cloud-ul guvernamental al aplicaţiei care rulează baza de date.

„Mâine se va realiza o evaluare a securităţii acestei aplicaţii de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, iar Centrul Naţional Cyber Inc. va face un audit cibernetic al noii infrastructuri pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare de securitate Estimarea este că în cursul săptămânii viitoare se va relua activitatea Agenţiei şi va fi posibilă accesarea bazei de date. Asta înseamnă că marţi în această săptămână am avut o săptămână de când activitatea agenţiei este blocată. Până marţi săptămâna viitoare vor fi două săptămâni”, a subliniat premierul, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

„Având în vedere durata care s-a lungit, consider că discuţiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri pentru ca contractele care au fost încheiate anul trecut, care trebuiau închise până la sfârşitul acestei luni, pot fi prelungite ca valabilitate, deci cei care au semnat aceste antecontracte să poată beneficia de TVA-ul redus, cu prelungirea cel puţin o durată care acoperă zilele de nefuncţionare. Şi asta vor stabili colegii care sunt în Parlament”, a mai anunţat premierul, citat de News.ro.

El a mai spus că ceea ce s-a întâmplat la Agenţia de Cadastru se poate întâmpla „din păcate, în orice moment”.

„Cred că este o lecţie pentru toţi cei care sunt implicaţi în gestionarea acestor date, în sensul de a respecta standardele de protecţie, de a evita fărâmiţarea între instituţii, aşa cum avem astăzi, de a avea oameni competenţi în aceste zone şi de a folosi cele mai bune protecţii şi actualiza în permanenţă aplicaţiile pe care le folosim. Astăzi a avut loc o şedinţă a Directoratului Naţional pentru Securitate Cibernetică cu peste 120 de autorităţi implicate în care li s-a pus în vedere cât se poate de clar că respectarea standardului este obligatorie şi monitorizarea respectării acestuia va fi făcută strict în perioada următoare, în aşa fel încât să limităm atacurile care pot veni şi care ne pot afecta funcţionarea instituţiilor publice sau bazele de date”, a mai afimat şeful interimar al Executivului.

Aplicațiile Agenției pentru Cadastru, picate de mai multe zile

Aplicațiile ANCPI sunt în proces de migrare către Cloudul guvernamental, procesul fiind iniția estimat să se încheie miercuri, a anunțat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară într-o postare pe Facebook, la începutul acestei săptămâni.

Începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI sunt nefuncționale, inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, din cauza unui atac cibernetic. În postarea de luni, ANCPI nu prezintă o estimare pentru când aplicațiile vor fi din nou funcționale.

„Ulterior finalizării migrării, aplicațiile și datele vor fi verificate de instituțiile abilitate, care vor întocmi un raport privind starea sistemelor și eventualele măsuri suplimentare necesare. În funcție de concluziile acestui raport, ANCPI va putea comunica termenul estimat pentru reluarea funcționării aplicațiilor. Repunerea în funcțiune a acestora va fi realizată etapizat, în funcție de prioritățile operaționale”, precizează instituția.

ANCPI mai afirmă că acum acordă prioritate pentru „izolarea sistemelor afectate și remedierea fiecărei breșe de securitate înainte de reluarea activității, pentru a preveni orice risc suplimentar”.

Datele furate de la ANCPI, scoase la vânzare pe internet



Scurgerea de date de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost scoasă la vânzare pe 15 iulie, a dezvăluit publicația de investigație Public Record.

„[RO] Thy arss shall be spanked, Romania ! [ANCPI]” ( O să iei o bătaie la fund, România! [ANCPI], n. red.), este titlul anunțului făcut de un utilizator pe un site unde sunt scoase la vânzare diverse scurgeri de date.

De asemenea, autorul postării avertizează că a început să șteargă din back-upuri. Acestea din urmă sunt copii de rezervă ale sistemelor IT, pentru ca atunci când datele sunt șterse din greșeală, să poată fi restaurate.

Într-un interviu pentru Euronews, presupusul autor al atacului a declarat că „nu va vinde chiar oricui” datele furate de la ANCPI.

