ÎN SCURT TIMP Ilie Bolojan, în conferință de presă. Anunțul major așteptat din partea premierului

Premierul interimar Ilie Bolojan susține, joi, de la ora 18.00, o conferință de presă la Palatul Victoria, după ședința de guvern care a început în cursul dimineții. Conferința de presă are loc în contextul în care Guvernul vrea să finalizeze proiectele necesare pentru încheierea cu succes a PNRR, proiecte ce ar urma să fie adoptate în cursul sesiunii extraordinare a Parlamentului care va începe pe 27 iulie.

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Conferința de presă a premierului este prima după aceea susținută pe 2 iulie. Înainte de aceasta din urmă, Ilie Bolojan a mai susținut o conferință de presă la Palatul Victoria pe 14 mai, ce a avut ca temă principală proiectul salarizăii în sectorul public.

Președinții Camerei Deputaților și Senatului au convocat deja sesiunea extraordinară cerută anterior de către PNL și premierul Ilie Bolojan pentru adoptarea celor șase proiecte de lege prin care urmează să se realizeze jaloane din PNRR.

Potrivit PNL, patru dintre acestea au fost deja depuse în Parlament, iar celelalte două se aflau în etapa finală a consultării publice.

„Fiecare jalon îndeplinit înseamnă bani europeni care pot fi accesați de România. Adoptarea proiectelor este necesară pentru obținerea ultimei tranșe de granturi din cererea finală de plată, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro”, a transmie, luni, PNL.

Cea mai controversată este Legea salarizării în sectorul public. Cele cinci mari confederanții sindicale au cerut, joi, retragerea proiectului și au anunțat că nu vor mai participa la negocieri. Totodată, PSD a transmis în mai multe rânduri că nu va vota proiectul dacă va duce la scăderea veniturilor unor categorii de bugetari.

Dispute publice au apărut și în legătură cu proiectul de lege privind integritatea în funcțiile publice. PSD reclamă că PNL și USR vor să slăbească Agenția Națională de Integritate, iar UDMR a cerut ca declarațiile de avere să rămână secrete.